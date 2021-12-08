Селюк: «„Сочи“ помог бы Кокорину вернуться в футбол»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о вариантах развития карьеры нападающего .

Дело в том, что по соотношению «цена-качество» — это плохой игрок. Все же видят, что он ни в «Спартаке», ни в «Фиорентине» ничего не показал. Кокорин, как я думаю, сам не хочет особо возвращаться в футбол, но помочь ему в этом мог бы «Сочи». Я об этом говорил еще когда он вышел из тюрьмы. Зря он расторг с ними контракт и пошел в «Спартак», в Италию зачем-то полетел. Это неправильные направления и в конечном итоге произошло то, что произошло. И то, это всё не из-за того, что он нужен «Сочи», а из-за сантиментов, что Ротенберг по старому знакомству и в «Динамо», и в «Сочи» может позволить себе такую игрушку, взять его к себе.

Руководство «Фиорентины» может расторгнуть контракт с Кокориным? Они хотят, но ведь у него есть договор, контракт, сложно будет с ним расстаться. Я изначально говорил, что это всё «филькина грамота». Газизов говорит, что его лучшие трансферы — это Кокорин и Урунов в «Спартак». Вот эти два золотых мальчика, один любитель отдыха, другой магазинов.