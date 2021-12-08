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Селюк: «„Сочи“ помог бы Кокорину вернуться в футбол»

вчера, 11:34

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о вариантах развития карьеры нападающего Александра Кокорина.

Дело в том, что по соотношению «цена-качество» — это плохой игрок. Все же видят, что он ни в «Спартаке», ни в «Фиорентине» ничего не показал. Кокорин, как я думаю, сам не хочет особо возвращаться в футбол, но помочь ему в этом мог бы «Сочи». Я об этом говорил еще когда он вышел из тюрьмы. Зря он расторг с ними контракт и пошел в «Спартак», в Италию зачем-то полетел. Это неправильные направления и в конечном итоге произошло то, что произошло. И то, это всё не из-за того, что он нужен «Сочи», а из-за сантиментов, что Ротенберг по старому знакомству и в «Динамо», и в «Сочи» может позволить себе такую игрушку, взять его к себе.

Руководство «Фиорентины» может расторгнуть контракт с Кокориным? Они хотят, но ведь у него есть договор, контракт, сложно будет с ним расстаться. Я изначально говорил, что это всё «филькина грамота». Газизов говорит, что его лучшие трансферы — это Кокорин и Урунов в «Спартак». Вот эти два золотых мальчика, один любитель отдыха, другой магазинов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:22
Этому уже ничто не поможет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:54
Кокоше уже никто не поможет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:01
Вернётся как побитая собака!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:55
Как футболист Кокорин в РПЛ наверное точно никому не нужен. Может возьмет какой-нибудь клуб ФНЛ, что пропиариться (фамилия на слуху и черный пиар тоже работает) или Иванов из "Урала" в надежде на перевоспитание, Газизов от него технично отмахнулся, сославшись на большую сумму контракта, сам Кокорин явно не прочь получить новый контракт, но играть в футбол он вряд ли будет.
ДСА
ДСА
вчера в 12:45
Не надо было из Сочи уходить.
ОПС
ОПС
вчера в 12:39
Он уже никому не нужен.
beefs
beefs
вчера в 12:39
Кокорин изжил себя как футболиста когда взялся за стул...
kust07
kust07
вчера в 12:00
Эти истории: "Кому нужен Кокорин?" и "Великий нападающий Дзюба,он нужен сборной" надоели уже!!! Поставьте крест на них, забудьте.
В нашей огромной стране наверняка есть и другие нападающие, лучше бы поиском занялись.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:59
Кокорин получил от футбола всё.
112910415
112910415
вчера в 11:59
оставьте парня, он только-только нашёл смысл жизни !
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:57
Кокорину уже ничего не поможет
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 11:55
Тут больше вопрос,а надо оно ему?
makkie
makkie
вчера в 11:54
Кокорину надо не возвращаться, а заканчивать с футболом.
Похоже, он и сам кайфует от того, что не играет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:52
После тюрьме Кокрин врятли найдёт себе место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:48
Какое дело Селику др бледнолицего Кокорина...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:48
Зачем помогать этому подонку?
shlomo
shlomo
вчера в 11:39
Нечего ему делать в Сочи....он уже и ФНЛ не потянет
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