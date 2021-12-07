Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о тяжелой финансовой ситуации клуба.

Клуб может исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

С кем был разговор? С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

Есть что сказать болельщикам «Уфы»? Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.