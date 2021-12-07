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Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»

вчера, 18:37

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о тяжелой финансовой ситуации клуба.

Клуб может исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

С кем был разговор? С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

Есть что сказать болельщикам «Уфы»? Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:10
Вроде Динамо 5 лямов предлагают за Агаларова думаю хватит на этот сезон с запасом
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Izhcar (раскрыть)
вчера в 21:52
Занимая 15 место сейчас Уфа играет лучше только шестнадцатого места .
Izhcar
Izhcar
вчера в 21:05
"79ать" футболиста Спартака, порадоваться "бог не фраер", собрать "чемоданчики" - председатель совета директоров клуба
minai
minai
вчера в 21:02
Д. Коперфилд отдыхает.
Izhcar
Izhcar ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:56
Если Уфа играет лучше тех, у кого есть финансы и стадион, то почему она должна уступать им место?!
Tostao
Tostao
вчера в 20:35
Факир Мурзагулов:"Сяськи-масяськи! Уфа может исчезнуть!"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:54
Нечего сосать деньги из бюджета.
stanichnik
stanichnik ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 19:50
У них сейчас есть Агаларов, за которого зимой можно будет попросить у того ЦСКА лимона полтора, от силы два евро, чтобы спокойно дожить до лета. Но ведь у Газизова с Мурзагуловым какая политика, пусть мы обанкротимся, но Гамида меньше чем за десять миллионов не отдадим.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:42
Замкнутый круг не разорвать, кашу из топора не сварить.
Одни бесятся от жира, который из булок капает, но всегда 4, или 3 в ЛЧ. Другие от жира волосы на булках рвут, доказывая друг, другу, кто умней. Другие вечно с протянутой рукой. Кому-то, если удается разорвать, этот круг, Ростов с Бердыевым, то будет сожран, съеден завистниками, недоброжелателями, конкурентами, которые считают себя избранными на этом празднике жизни.
Рецепта нет в российской действительности футбола. Игроков не продать, потому что....Сильных тренеров нет потому что ..... Место под солнцем забито потому что .....
У одних ананасы, рябчики потому что ....У других один топор, а крупы и соли нет потому что....
Зато есть граната и "считайте нас коммунистами", если чё).
Крепись Уфа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:41
Поясню. Как писал знаменитый писатель О " Генри, "Боливар (это конь) не вывезет двоих". Так и здесь. Госбюджет может "вывезти" лишь одного и это Салават Юлаев. Почему так ? А потому что наши футбольные клубы не умеют зарабатывать, они умеют только ПОЛУЧАТЬ из бюджета. Такая санация нужна. Есть старая истина, если хочешь научить кого то плавать, толкни его в воду, или поплывет, или.... Мир конкуренции жесток, но справедлив.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:23
Уже как-то удивляться не приходится
beefs
beefs
вчера в 19:18
вот так, а мы хотим развития футбола...
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:14
Потому-что в большинстве городов нет возможности содержать и футбольный и хоккейный клуб. Уфа - хоккейный город, всё логично.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:12
У нас в стране почти любой клуб может исчезнуть.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:12
Странно что руководство Башкирии заняты только своими личными делами, а спорт в загоне...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:08
Непонятно почему на поддержание хоккея в регионе находят средства, а на футбол нет?
LOpp
LOpp
вчера в 19:03
рано или поздно любому клубу финансируемого из бюджета приходят не простые времена
протон
протон
вчера в 19:03
Давно пора слезть с людской шеи.
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:59, ред.
Не удивляюсь. Любой клуб на поддержке региона обречен априори.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:54
Давно пора уйти. Ни финансирования , ни стадиона . Пора уступить место тем клубам , кто располагает этим .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:53
Не надо было с федуным на рожон лезть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:38
Жалко будет.
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