Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о тяжелой финансовой ситуации клуба.
Клуб может исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.
С кем был разговор? С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.
Есть что сказать болельщикам «Уфы»? Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.
Одни бесятся от жира, который из булок капает, но всегда 4, или 3 в ЛЧ. Другие от жира волосы на булках рвут, доказывая друг, другу, кто умней. Другие вечно с протянутой рукой. Кому-то, если удается разорвать, этот круг, Ростов с Бердыевым, то будет сожран, съеден завистниками, недоброжелателями, конкурентами, которые считают себя избранными на этом празднике жизни.
Рецепта нет в российской действительности футбола. Игроков не продать, потому что....Сильных тренеров нет потому что ..... Место под солнцем забито потому что .....
У одних ананасы, рябчики потому что ....У других один топор, а крупы и соли нет потому что....
Зато есть граната и "считайте нас коммунистами", если чё).
Крепись Уфа.
Одни бесятся от жира, который из булок капает, но всегда 4, или 3 в ЛЧ. Другие от жира волосы на булках рвут, доказывая друг, другу, кто умней. Другие вечно с протянутой рукой. Кому-то, если удается разорвать, этот круг, Ростов с Бердыевым, то будет сожран, съеден завистниками, недоброжелателями, конкурентами, которые считают себя избранными на этом празднике жизни.
Рецепта нет в российской действительности футбола. Игроков не продать, потому что....Сильных тренеров нет потому что ..... Место под солнцем забито потому что .....
У одних ананасы, рябчики потому что ....У других один топор, а крупы и соли нет потому что....
Зато есть граната и "считайте нас коммунистами", если чё).
Крепись Уфа.