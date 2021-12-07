Ловрен — о матче с «Челси»: «Хотим завершить ЛЧ с высоко поднятой головой»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Мы [с «Ливерпулем»] играли против «Челси» много матчей. Но самая памятная, когда мы выиграли у них на стадионе 2:1 или 3:1. Я тогда забил, поэтому хорошо помню тот матч.
Для нас матч очень важный. В первую очередь, чтобы набраться уверенности перед воскресным матчем [с «Динамо»]. Мы играем ради чести клуба. Мы играем дома. И мы хотим завершить эту Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Нам нечего терять, поэтому мы хотим показать наш лучший футбол.
Самая главная игра — следующая. Мы сфокусированы на «Челси». Уже после этого будем думать о «Динамо». Для нас самое главное хорошо выступить завтра. Всё зависит от нас, всё в наших руках.
«Челси» — топ-клуб. У тренера такая философия, что команда всегда хочет побеждать. Не думаю, что они просто выйдут на поле и будут просто чего-то ждать. То, что у них много травм, это плюс для нас. Но нам нужно сыграть не хуже, чем мы сыграли в Лондоне. Шансы у нас будут.
У них ещё осталась турнирная мотивация - занять первое место в группе
А игроки Зенита мыслями кто в отпуске , а кто думает о рубке за первое место в РПЛ с Динамо
Челси положит трешку и спокойно выиграет этот матч
У них ещё осталась турнирная мотивация - занять первое место в группе
А игроки Зенита мыслями кто в отпуске , а кто думает о рубке за первое место в РПЛ с Динамо
Челси положит трешку и спокойно выиграет этот матч
после прихода в Питер, Деян каждую неделю даёт какие то интервью-комментарии))))
после прихода в Питер, Деян каждую неделю даёт какие то интервью-комментарии))))
о нулевой ничьей можно только мечтать
о нулевой ничьей можно только мечтать
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294574/lovren-deyan
Играл он, в основном сидя на лавке, особенно последние годы. Что то мне его слова напоминают. До боли знакомое, типа....." А мы пахали..." говорила муха , сидя на спине лошади.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294574/lovren-deyan
Играл он, в основном сидя на лавке, особенно последние годы. Что то мне его слова напоминают. До боли знакомое, типа....." А мы пахали..." говорила муха , сидя на спине лошади.