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Ловрен — о матче с «Челси»: «Хотим завершить ЛЧ с высоко поднятой головой»

вчера, 12:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:45 Не начался

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мы [с «Ливерпулем»] играли против «Челси» много матчей. Но самая памятная, когда мы выиграли у них на стадионе 2:1 или 3:1. Я тогда забил, поэтому хорошо помню тот матч.

Для нас матч очень важный. В первую очередь, чтобы набраться уверенности перед воскресным матчем [с «Динамо»]. Мы играем ради чести клуба. Мы играем дома. И мы хотим завершить эту Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Нам нечего терять, поэтому мы хотим показать наш лучший футбол.

Самая главная игра — следующая. Мы сфокусированы на «Челси». Уже после этого будем думать о «Динамо». Для нас самое главное хорошо выступить завтра. Всё зависит от нас, всё в наших руках.

«Челси» — топ-клуб. У тренера такая философия, что команда всегда хочет побеждать. Не думаю, что они просто выйдут на поле и будут просто чего-то ждать. То, что у них много травм, это плюс для нас. Но нам нужно сыграть не хуже, чем мы сыграли в Лондоне. Шансы у нас будут.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 10:24
К сожалению в Россию едут доигрывать спокойно без напряга. В рпл можно пешком заработать на безбедную старость.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:36
Ловрен после матча ......Мы достойно проиграли Челси....🤗
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 19:25, ред.
Помимо того, что Челси в разы сильнее Зенита
У них ещё осталась турнирная мотивация - занять первое место в группе
А игроки Зенита мыслями кто в отпуске , а кто думает о рубке за первое место в РПЛ с Динамо
Челси положит трешку и спокойно выиграет этот матч
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Когда этот парень появился в Зените, он впечатлил меня основательностью суждений. Подумал, что из него получится хороший капитан. Оказалось, что он банальный демагог.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:48
говоря русским языком-проиграть достойно. это зенит умеет.
neukomm
neukomm
вчера в 18:23
"Самая памятная" - толи 2:1, толи 3:1. Да уж...
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 18:22
Хотелось бы ссылочку... С кем он делился этими мыслями... Сам позвонил или спросили.. Soccer-у или бабушке на лавочке..
David Young
David Young
вчера в 18:19
Вряд ли удастся клубу из Санкт-Петербурга избежать поражения.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:17
Наклонитесь поглубже!
Garrincha58
Garrincha58 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:57
а это как обычно то есть хотели как лучше, а получилось..... ни х.... не получилось
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:27
Очень много лозунгообразных изречений.
youtomee
youtomee
вчера в 16:51, ред.
Много громких слов, все будет просто и предсказуемо. Сначала будут обороняться, но 1-2 пропустят, потом Челси уже ничего не надо будет, Зенит включит гениальную тактику навесов на Дзюбу, но этот ход к удивлению не сработает в итоге проиграют...но достойно
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:33
Завершите ЛЧ очередным достойным поражением.
4RT
4RT
вчера в 16:02
Удачи страусы 😁
протон
протон
вчера в 15:54
Иными словами: оборонять ничейный результат.
berda2003
berda2003
вчера в 14:49
молитесь, чтобы после игры у вас, хоть бы головка поднялась...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:44
Желаю Зениту,Спартаку и Локо победы в еврокубках,надо собраться и показать игру,нашим всем победы,всем удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:41
С высоко поднятой головой , но в полной заднице !
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:12
А получится: "С широко разбитым "глазом".
sv_1969
sv_1969 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:11
Главное позу принять правильную)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:10
Много текста для проходного матча флагмана. Просто расслабиться и получить удовольствие. Все в их руках).
Oliver S
Oliver S
вчера в 14:00
Ну да, в последней-то игре в группе, когда шанс на выход в плей-офф ЛЧ уже потерян, можно и лучший футбол показать.
1bear
1bear
вчера в 13:59
желаю Зениту красивой игры !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:57
Ловрен в зените на пол-ставки работает пресс-секретарём?!?
после прихода в Питер, Деян каждую неделю даёт какие то интервью-комментарии))))
29081985
29081985
вчера в 13:48
Не долюбливаю Зенит но буду болеть за все наши клубы в еврокубках!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:45
Хотелось бы верить.
112910415
112910415
вчера в 13:37
насчет высоко поднятой - трудно будет
о нулевой ничьей можно только мечтать
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23, ред.
Это же вам не с Тамбовом рубиться , это Челси !!!)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:20
С высоко поднятой может только Дзюба!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:04
...." Мы [с «Ливерпулем»] играли против «Челси» много матчей.....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294574/lovren-deyan
Играл он, в основном сидя на лавке, особенно последние годы. Что то мне его слова напоминают. До боли знакомое, типа....." А мы пахали..." говорила муха , сидя на спине лошади.
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