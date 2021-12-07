Ловрен — о матче с «Челси»: «Хотим завершить ЛЧ с высоко поднятой головой»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мы [с «Ливерпулем»] играли против «Челси» много матчей. Но самая памятная, когда мы выиграли у них на стадионе 2:1 или 3:1. Я тогда забил, поэтому хорошо помню тот матч.

Для нас матч очень важный. В первую очередь, чтобы набраться уверенности перед воскресным матчем [с «Динамо»]. Мы играем ради чести клуба. Мы играем дома. И мы хотим завершить эту Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Нам нечего терять, поэтому мы хотим показать наш лучший футбол.

Самая главная игра — следующая. Мы сфокусированы на «Челси». Уже после этого будем думать о «Динамо». Для нас самое главное хорошо выступить завтра. Всё зависит от нас, всё в наших руках.

«Челси» — топ-клуб. У тренера такая философия, что команда всегда хочет побеждать. Не думаю, что они просто выйдут на поле и будут просто чего-то ждать. То, что у них много травм, это плюс для нас. Но нам нужно сыграть не хуже, чем мы сыграли в Лондоне. Шансы у нас будут.