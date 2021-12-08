Семшов: «„Зенит“ перед матчем с „Челси“ держит в уме игру с „Динамо“».

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Думаю, что игроки «Зенита» держат в уме матч с «Динамо». С другой стороны, мы не каждый день играем против «Челси». Это тоже проверка своих сил, потому что «Челси» сейчас является одной из сильнейших команд в Европе. Конечно, они захотят играть на победу. Но нам тоже не надо забывать, что «Зенит» будет играть за Россию, за те очки рейтинга УЕФА . Поэтому сосредоточены будут на «Челси», но матч с «Динамо» будет в голове.