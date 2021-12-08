Семшов: «„Зенит“ перед матчем с „Челси“ держит в уме игру с „Динамо“».

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Думаю, что игроки «Зенита» держат в уме матч с «Динамо». С другой стороны, мы не каждый день играем против «Челси». Это тоже проверка своих сил, потому что «Челси» сейчас является одной из сильнейших команд в Европе. Конечно, они захотят играть на победу. Но нам тоже не надо забывать, что «Зенит» будет играть за Россию, за те очки рейтинга УЕФА. Поэтому сосредоточены будут на «Челси», но матч с «Динамо» будет в голове.
Какую игру они могут сейчас держать в уме. О каком Динамо сейчас им думать. Сегодня у них игра с топ командой из топ чемпионата под названием Челси.
Такое ощущение что к ним каждый месяц приезжают такие клубы как Челси. У них в голове сейчас только одна мысль, как жидко не обделаться и где в ближайшем супермаркете можно взять памперсы.
Какое Динамо может сейчас их волновать, если они про это и не помнят на данный момент.
Семшов просто красиво тем самым стелит соломинку , если вдруг проиграют . Железная отмазка , - во время игры с Челси не смогли сосредоточиться на игре, а всё думали только о Динамо ☝😉 . Как будто игра с Динамо это финал кубка Лиги Чемпионов !!!)
С такими мыслями, что для нас сегодняшний матч не имеет никакого значения, можно смело тогда вообще сказать что это будет разгром для Зенита.
Конечно же хочется от себя лично, пожелать только Победы нашему Зениту и чтобы принесли в общую копилку больше очков, хотя я и болею за Челси. Но сегодня считаю что вся страна должна поддержать Зенит ! Удачи тебе Зеня ! Всем Добра !!!
Какую игру они могут сейчас держать в уме. О каком Динамо сейчас им думать. Сегодня у них игра с топ командой из топ чемпионата под названием Челси.
Такое ощущение что к ним каждый месяц приезжают такие клубы как Челси. У них в голове сейчас только одна мысль, как жидко не обделаться и где в ближайшем супермаркете можно взять памперсы.
Какое Динамо может сейчас их волновать, если они про это и не помнят на данный момент.
Семшов просто красиво тем самым стелит соломинку , если вдруг проиграют . Железная отмазка , - во время игры с Челси не смогли сосредоточиться на игре, а всё думали только о Динамо ☝😉 . Как будто игра с Динамо это финал кубка Лиги Чемпионов !!!)
С такими мыслями, что для нас сегодняшний матч не имеет никакого значения, можно смело тогда вообще сказать что это будет разгром для Зенита.
Конечно же хочется от себя лично, пожелать только Победы нашему Зениту и чтобы принесли в общую копилку больше очков, хотя я и болею за Челси. Но сегодня считаю что вся страна должна поддержать Зенит ! Удачи тебе Зеня ! Всем Добра !!!