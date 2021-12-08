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Семшов: «„Зенит“ перед матчем с „Челси“ держит в уме игру с „Динамо“»

вчера, 09:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Думаю, что игроки «Зенита» держат в уме матч с «Динамо». С другой стороны, мы не каждый день играем против «Челси». Это тоже проверка своих сил, потому что «Челси» сейчас является одной из сильнейших команд в Европе. Конечно, они захотят играть на победу. Но нам тоже не надо забывать, что «Зенит» будет играть за Россию, за те очки рейтинга УЕФА. Поэтому сосредоточены будут на «Челси», но матч с «Динамо» будет в голове.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:24
Зениту нужно играть Вандерфульно, и всё будет хорошо.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:08
Как тут некоторые пишут: это его мнение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:00
Они плевать хотели на рейтинг РПЛ, поэтому сильно не напрягутся.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:27
Привет ✌.
Когда я тоже такое слышу, сразу вспоминаю фильм 🎥 " Собачье сердце " ☝😉
Сп62
Сп62
вчера в 12:12
Выходя на поле игрок думает только о предстоящей игре. Иначе и ставить на игру его не стоит. Тут Игорь хватил лишнего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:57
Абсолютная ерунда...
Семшов переоценивает значимость предстоящих матчей....
Что матч с Челси не выведет Зенит в плейофф ЛЧ....что матч с Динамо не определитель итоговых мест в таблице...
Обычные предотпускные игры.....
Я думаю ни Семак ни ребята вообще не "парятся" по данному поводу...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:52
Зачем напрягаться с Челси?
112910415
112910415
вчера в 11:13
короче, спарринг проведут с британскими перед важным матчем !
kust07
kust07
вчера в 11:08
Из слов Семака понятно - главное Динамо в предстоящей встречи обыграть,а Челси ну так себе выйти побегать,обменяться футболками.
YVG
YVG
вчера в 10:56, ред.
Динамо не соперник для Зенита (4-1), как спартак (7-1) или какое-то цска (2-0 при игре стоя).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:33
Просто играть и не думать не о чем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:25, ред.
Семшов: «„Зенит“ перед матчем с „Челси“ держит в уме игру с „Динамо“».
Какую игру они могут сейчас держать в уме. О каком Динамо сейчас им думать. Сегодня у них игра с топ командой из топ чемпионата под названием Челси.
Такое ощущение что к ним каждый месяц приезжают такие клубы как Челси. У них в голове сейчас только одна мысль, как жидко не обделаться и где в ближайшем супермаркете можно взять памперсы.
Какое Динамо может сейчас их волновать, если они про это и не помнят на данный момент.
Семшов просто красиво тем самым стелит соломинку , если вдруг проиграют . Железная отмазка , - во время игры с Челси не смогли сосредоточиться на игре, а всё думали только о Динамо ☝😉 . Как будто игра с Динамо это финал кубка Лиги Чемпионов !!!)
С такими мыслями, что для нас сегодняшний матч не имеет никакого значения, можно смело тогда вообще сказать что это будет разгром для Зенита.
Конечно же хочется от себя лично, пожелать только Победы нашему Зениту и чтобы принесли в общую копилку больше очков, хотя я и болею за Челси. Но сегодня считаю что вся страна должна поддержать Зенит ! Удачи тебе Зеня ! Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:22
На сколько пожертвовать? На 0: 3 или на 0: 4?

На 0:18 уже пожертвовали ....0 побед в 18 гостевых матчах ЛЧ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:19
Игрой с Челси надо пожертвовать.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:18, ред.
Задача в Лиге Чемпионов уже решена.......
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Семак:"У Меня в контракте нет пункта обязательного выхода в плей офф ЛЧ....

Задача в ЛЧ уже решена... 🤗
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:15
За двумя зайцами погонишся ни одного не поймаешь......
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:12
Свою норму по рейтинговым очкам УЕФА чемпион выполнил.
74cy78gr2cdv
74cy78gr2cdv
вчера в 10:11
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:11
    Задача в Лиге Чемпионов уже решена. Матч с Динамо действительно важнее в этой ситуации...
    Futurista
    Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 10:04
    Жаль, что Челси не интересует разница мячей с Юве)...было бы интересно...
    drug01
    drug01
    вчера в 10:03
    Пусть докажет игрой что он чемпион
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:53
    Исходя из мотивации: "Челси" надо занимать первую строчку в группе и для этого надо побеждать "Зенит" с любым счетом. "Ювентус" на 99% процентов обыграет "Мальме", но по личным встречам "Челси" опережает "Юве" (разница в счете) - то есть достаточно любой победы. Семак демонстрирует полную беспомощность в Лиге Чемпионов против любой команды сильнее "Мальме", не имеет турнирной мотивации, за евроочки не особо переживает (главное - "Спартак" обыграть). Да и Лукаку посильнее Дзюбы будет. Итак, снова эпическое противостояние, где баланс сил явно не на стороне Артема:
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 09:44
    Держи не держи,а сливать что-то придется
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:43
    Так это и ежу понятно. Выход в евровесну уже решён, а вот Динамо может выйти вперёд перед зимней паузой.
    Дух Самайна
    Дух Самайна
    вчера в 09:43
    Учитывая, что Ювентус 100% наберет 3 очка в матче с Мальме, то у Зенита маловато шансов против Челси, "синие" будут играть на максимальных оборотах
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 09:38
    С лигой Европы вопрос решен, а Динамо реально может обойти зенит. Единственное, что вопрос очков в общую копилку в кубках никто не отменял.
    Alice Tract
    Alice Tract
    вчера в 09:37
    Ммммм, началось предусмотрительное подстилание соломки? Никогда такого не было - и вот опять...
    Alice Tract
    Alice Tract ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 09:37
    Он и в Торпедо попылил, но для статьи главное броский текст. А для такого приема годятся и "Семшов, бывший футболист Зенита", и "Семак, бывший футболист Зенита", и даже "Кокорин, бывший игрок Спартака"
    beefs
    beefs
    вчера в 09:32
    а по-моему им главное вовремя зарплата...
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 09:29, ред.
    А почему Семшов только бывший футболист Зенита? Он за Динамо провел больше игр почти в шесть раз.
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