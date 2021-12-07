Лещенко: «Никто не будет ругать Шварца, если „Динамо“ проиграет „Зениту“»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом».

В прошлой игре гостевое поле повлияло на результат матча. В этот раз Шварц скорректирует состав, потому что в игре первого круга прессинг не работал до конца, не хватило сил. «Динамо» не будет бросаться вперед, разумно сыграет в защите и нападении. Матч состоится в Москве, но единственное, что может помешать — снег. Во всяком случае, «Динамо» на ходу, и мне нравится, как играет молодежь, как всё выстроено в клубе.

Шварц — тренер, который может привести «Динамо» к чемпионству? Результаты доказывают, что все идет в этом направлении. Команда уверенно занимает второе место. Перед сезоном задача была попасть в еврокубки, а не выиграть чемпионат. Для выполнения этой задачи у «Динамо» есть всё: инфраструктура, стадион в центре города. Надо развиваться дальше, показывать качественный футбол на европейской арене, и болельщиков станет больше не только у «Динамо», но и у всего российского футбола.

По составу игроков, финансам «Зенит» выглядит крепче «Динамо». Все болельщики московского клуба ждут победу, как в прошлом сезоне, когда мы победили со счетом 1:0 на своем стадионе. Если проиграем, никто никого ругать не будет, потому что у Шварца уже есть положительные результаты, и он всем доказал, что является качественным специалистом. Сандро взял курс на перестройку команды, и все болельщики «Динамо» его поддерживают.