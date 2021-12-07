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Лещенко: «Никто не будет ругать Шварца, если „Динамо“ проиграет „Зениту“»

вчера, 13:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом».

В прошлой игре гостевое поле повлияло на результат матча. В этот раз Шварц скорректирует состав, потому что в игре первого круга прессинг не работал до конца, не хватило сил. «Динамо» не будет бросаться вперед, разумно сыграет в защите и нападении. Матч состоится в Москве, но единственное, что может помешать — снег. Во всяком случае, «Динамо» на ходу, и мне нравится, как играет молодежь, как всё выстроено в клубе.

Шварц — тренер, который может привести «Динамо» к чемпионству? Результаты доказывают, что все идет в этом направлении. Команда уверенно занимает второе место. Перед сезоном задача была попасть в еврокубки, а не выиграть чемпионат. Для выполнения этой задачи у «Динамо» есть всё: инфраструктура, стадион в центре города. Надо развиваться дальше, показывать качественный футбол на европейской арене, и болельщиков станет больше не только у «Динамо», но и у всего российского футбола.

По составу игроков, финансам «Зенит» выглядит крепче «Динамо». Все болельщики московского клуба ждут победу, как в прошлом сезоне, когда мы победили со счетом 1:0 на своем стадионе. Если проиграем, никто никого ругать не будет, потому что у Шварца уже есть положительные результаты, и он всем доказал, что является качественным специалистом. Сандро взял курс на перестройку команды, и все болельщики «Динамо» его поддерживают.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Иван Иванович, Дружище- Богатырского тебе Здоровья, Исполинского!!!!!!!
Полностью согласен с тобой, и конечно же плюсану, даже невзирая на твою природную скромность!!!!!!! При Шварце, Майнц занимал 12-13 места, это, его любимые, дорогие седцу места. В Германии, даже во 2-й Бундеслиге, в футбол Шварца не играют, поэтому и сидел человек без работы несколько лет. В России, в которой футбол ниже плинтуса, да, он засветился. Те, кто хоть немного понимают футбол, это знают. Осень- станет ПРИГОВОРОМ для этого человека и его антифутбола.....
+100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:07
Доброго Здоровья,Capral!
О какой работе Шварца в Майнце может идти речь. Если уж и найдутся у нас любители и знатоки немецкого футбола, то их прежде всего будут интересовать клубы, регулярно играющие в Еврокубках, а Майнц за последние пять лет выше десятого по-моему не поднимался, поэтому этого безродного тренера в России просто раньше никто не знал и ничего о нём и не слышал.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:05
такому Зениту нельзя проигрывать и если не сейчас то когда его обыгрывать они сейчас тёпленькие и их можно взять голыми ру....ногами
161регион
161регион
вчера в 16:04
Значит Лева в букмекерской поставил на Зенит😂😂😂
ДСА
ДСА
вчера в 14:50
Зато если победит, то превознесут до небес.
Capral
Capral ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Зенит сильней, однозначно, но, когда команда играет в еврокубках, рано или поздно наступает спад. Перелёты, игры и тд., всё это не проходит бесследно, организм даёт сбой. Поэтому, в данный момент, Динамо, исключительно функционально имеет преимущество. Отсюда вывод, Динамо- свежей, бодрей, быстрей. Шварц, может элементарно перебегать своего оппонента, не более того. Говорить о том, что, Шварц может тактически переиграть Семака- смешно, они оба- слабые тренеры....
Cat01
Cat01
вчера в 13:54
А чего ждать? Зенит сильнее...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:41
Динамо вперед к победе
Capral
Capral
вчера в 13:33, ред.
Говорил и буду говорить- Шварц ремесленник. Тренер, работающий исключительно на разрушение- не может быть личностью творческой. Те, кто помнят его работу в Майнце- со мной согласятся. А его, такназываемый классный футбол в России- это печальный итог всего деградирующего футбола страны.... Как по мне, победа над Зенитом не будет событием года, учитывая то, в каком состоянии сейчас находится Питер. Осенью посмотрим, чего стоит немецкий специалист. Только дешёвые крикуны и многоликие писаки, ничего не понимающие в футболе могут возносить Шварца до небес. Видели мы уже таких одноразовых чемпионов: Зарю, Арарат, Минск.... Побеждать Уфу в неполном составе- это не в Европе играть.
Capral
Capral
вчера в 13:16
Всё-таки, у Льва Валерьяныча, лучше получалось петь, чем о футболе говорить. Я вырос на его мелодичных и замечательных песнях. Каждый, должен заниматься своим делом.
Capral
Capral
вчера в 13:14
Даже Лещенко, который весьма далек от футбола признает, что прессинг- главное оружие Шварца. А как же Шварц собирается осенью играть на нескольких фронтах сразу, где силы брать, прессинговать, когда игры следуют одна за одной? Надо бы что-то поменять, как-то разнообразить игру команды. Сил может и не хватить. В противном случае, замаячит призрак Майнца.....
Futurista
Futurista
вчера в 13:12
С таким подходом перестройка Динамо закончится в пердиве...
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:08
Ругать Динамо никто не будет,а вот Боярский поглумится
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