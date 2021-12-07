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Орлов — о матче с «Челси»: «Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю»

вчера, 14:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:45 Не начался

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Жду, как и все, что «Зенит» проявит все свои лучшие качества. Игра против лучшего клуба Европы — это такая замечательная лакмусовая бумажка. Такой матч для футболистов «Зенита» может быть первый и последний. Надо показать, на что способен каждый игрок и вся команда. Красивая афиша. Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю. Смотрю с оптимизмом. Должны проявить себя. Если будет Азмун и Барриос, то игра будет хорошая.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:28
Гена, что бы попасть в историю надо хотя бы дойти до 1/ 4 финала ЛЧ.....а когда из группы не можешь выйти ...то о чем вообще можно говорить.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:42
Можно войти в историю, а можно вляпаться. Зюба подтвердит.
Futurista
Futurista
вчера в 16:26
Жду комментарии Орлова после матча)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:23
Снова гена с михо на пару пузырь раздавили.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:12
В любом матче нужно стремится показать свои лучшие качества. Вот только с попаданием в историю Орлов пожалуй погорячился. Даже если Зенит одержит уверенную победу (чего питерцам желаю, но почти в это не верю) - цена матча не такая чтобы говорить о попадании в историю. Зенит своё положение не изменит, при этом матчи с топ-клубами в ЛС не являются для питерцев чем-то необычным (команда каждый год играет в групповом этапе ЛЧ и вряд ли в ближайшие годы ситуация изменится). Для Челси и вовсе этот матч будет рядовым, возможно у лондонцев будет даже не основной состав.
протон
протон
вчера в 16:07
Какая история? Игра ничего не решает ни для кого. Дайте ему таблетки
ДСА
ДСА
вчера в 16:05
По сути это товарищеский матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:50
«Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю»

Все равно попадёшь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35, ред.
Все мы ждём, а выиграет Челси.
Увы , таковы реалии.
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