Орлов — о матче с «Челси»: «Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю»

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Жду, как и все, что «Зенит» проявит все свои лучшие качества. Игра против лучшего клуба Европы — это такая замечательная лакмусовая бумажка. Такой матч для футболистов «Зенита» может быть первый и последний. Надо показать, на что способен каждый игрок и вся команда. Красивая афиша. Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю. Смотрю с оптимизмом. Должны проявить себя. Если будет Азмун и Барриос, то игра будет хорошая.