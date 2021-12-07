Боярский: «Буду болеть за „Спартак“. Надеюсь, он выйдет из группы в ЛЕ»

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси», а также матче группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак».

Никаких ожиданий от матча с «Челси» у меня нет. Я просто, как и многие болельщики «Зенита», хочу получить удовольствие от игры. Как она сложится — никто не знает.

Что касается игры «Спартака» с «Легией», то я надеюсь, что «Спартак» выйдет из группы. Я буду болеть за них.