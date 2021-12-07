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Боярский: «Буду болеть за „Спартак“. Надеюсь, он выйдет из группы в ЛЕ»

вчера, 14:50

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси», а также матче группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак».

Никаких ожиданий от матча с «Челси» у меня нет. Я просто, как и многие болельщики «Зенита», хочу получить удовольствие от игры. Как она сложится — никто не знает.

Что касается игры «Спартака» с «Легией», то я надеюсь, что «Спартак» выйдет из группы. Я буду болеть за них.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Phu Quoq (раскрыть)
сегодня в 09:42
Быкам нужен хороший тренер для победы в рпл
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:12
Д'Артаньян тронулся походу
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 19:37
В Краснодарском крае есть две классных команд
Которые очень надеюсь попадут в след.году в еврокубки и наведут там шороху
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 18:57
да Зениту без разницы, будем болеть за Спартак!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ suiw (раскрыть)
вчера в 18:56
Футбола нет в России априори, а Москва или Питер с Уфой без разницы.
suiw
suiw
вчера в 18:40, ред.
Тут Михаил говорил о превосходстве питерского футбола над московским. БОльшую глупость нельзя придумать Москва имеет четыре клуба в РПЛ. Питеру едва хватает сил на один. Да, Зенит сейчас сильнее, но питерского футбола нет.
LOpp
LOpp
вчера в 18:07
Усы надежды
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:02
никто не знает, Я знаю!!! Зенит пролетит как фанера над Газпром-ареной
memphis
memphis
вчера в 17:30
Упала шляпа, упала на пол.
И ветром бошку Мише унесло.
Зенит бессрочный наш лидер! Точно.
И Миша повод нашел бухнуть в одно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:22
Типа машанин клуб вопрос с ЛЕ решил теперь он одлжением будет болеть за спартак.
161регион
161регион
вчера в 15:59
Вот это поворот...... Д'артаньян хворает за Спартак)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:37
Уважуха Михаилу
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:33
Боярский поддерживает "Спартак" в матче с "Легией":
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:27
Давайте поболеем,может поможет!!!
drug01
drug01
вчера в 14:59
Только победа
Cat01
Cat01 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:54
Желаем удачи
Futurista
Futurista
вчера в 14:54
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:51
Легия сейчас вполне проходной соперник.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:51
Он выйдет из группы в ЛЕ.
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