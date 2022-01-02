«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду

Форвард Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» этой зимой, пишет La Nazione.
Утверждается, что «фиалки» готовы отдать 30-летнего нападающего в аренду с опцией выкупа. Итальянцы также не против взять на себя часть зарплаты россиянина, которая составляет 1,7 млн евро в год.
Якобы интерес к Кокорину проявляют в России и Объединенных Арабских Эмиратах.
Арабы возьмут посмотреть как на диковинку. Ну или с целью отомстить за Пака...
Арабы возьмут посмотреть как на диковинку. Ну или с целью отомстить за Пака...
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Совсем не Батистута №2...
Зато Фиорентина надолго запомнит этот выдающийся трансфер...
Совсем не Батистута №2...
Лишь бы не обжечься , как Фиорентина
Лишь бы не обжечься , как Фиорентина