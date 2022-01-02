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«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду

вчера, 23:17

Форвард Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» этой зимой, пишет La Nazione.

Утверждается, что «фиалки» готовы отдать 30-летнего нападающего в аренду с опцией выкупа. Итальянцы также не против взять на себя часть зарплаты россиянина, которая составляет 1,7 млн евро в год.

Якобы интерес к Кокорину проявляют в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:10
Проблематичная тема.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 13:00
Где все арендаторы? Помогите "фиалкам"
протон
протон
сегодня в 11:27
Фиорентина, вы все не так делаете. Надо докупить Мамаева! Разрешаете им делать что захотят. Через недельку-другую, они в пьяном дебоше, разобьют какому-нибудь итальянскому чинуше голову стулом, и все: суд, тюрьма, разрыв контракта...
протон
протон
сегодня в 11:27, ред.
Сашок,не сдавайся,сиди до конца)))Держись легенда, не давай итальянцам ни шанса и сиди до конца контракта. Наша месть за Маркизио)
galem72
galem72
сегодня в 11:22
А вот какоха вряд ли готов расстаться с Фиалками.
санек002
санек002 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:56
как и смолова его садовником берет селюк!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
Химки его возьмут только при условии что фиалки будут платить полностью его зарплату.
Арабы возьмут посмотреть как на диковинку. Ну или с целью отомстить за Пака...
ABir
ABir
сегодня в 07:19
Интересно, кому он может пригодиться
1 984
1 984
сегодня в 07:08
Ему всего 30!!!??? Некогда самый талантливый игрок своего поколения так про...л свою карьеру! Ему всего 30, а за футболиста его уже никто не воспринимает!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:48
"Чуму надо!?"
ДСА
ДСА
сегодня в 06:15
А оно ему надо?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:43
А Саша молчит и пополняет свой бюджет по сути отдыхая. А раньше разговорчивый был .
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:13
Куда бы сбагрить Алексашку
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 04:48
А Кокошка возьмет и выкупит фиалок....
Gahi
Gahi
сегодня в 04:27
Самый интересный вопрос, кто готов его взять даже с доплатой, вот так Кокорин "Доигрался хрен на скрипке"?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:58
Уже не знают как от него избавится!
Mangur
Mangur
сегодня в 02:57
Доигрался в Италии
CHEНOV
CHEНOV
сегодня в 02:21, ред.
Доплачивайте, cyки!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 01:59
А мы его не возьмем.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:27
Какая-то запоздалая реакция.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:26
Замечательно..... Еще пару лет будет доить Фиалок!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:12
Кому нужно это)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:02, ред.
Существует множество версий почему Кокорин так и не заиграл в Италии:
WARchyn
WARchyn
сегодня в 00:43
кому он нужен спартак от него избавился федун поляну накрыл и отдыхал неделю
Брулин
Брулин
сегодня в 00:42
Все будет зависеть от суммы которую предложат итальянцы ,что бы Кокорина забрали
Futurista
Futurista
сегодня в 00:08
Арендаторов что то не видать)...все попрятались под елку...
particular
particular
сегодня в 00:07, ред.
Коко уже забыл как это "нападать" :))
Зато Фиорентина надолго запомнит этот выдающийся трансфер...
Совсем не Батистута №2...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:41
А куда?
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 23:35
Скоро Санька будут все откидывать друг другу, как горячую картошку
Лишь бы не обжечься , как Фиорентина
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:27
Уже протер всю скамейку.
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