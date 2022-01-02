«Ливерпуль» и «Милан» заинтересовались хавбеком «Олимпиакоса»

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вчера, 16:52

«Милан» и «Ливерпуль» заинтересовались полузащитником «Олимпиакоса» , сообщает Calciomercato.

20-летний атакующий хавбек перебрался в Грецию из «Лилля» прошлым летом.

По информации источника, английская и итальянская команды будут следить за Агибу, когда он будет участвовать в Кубке африканских наций в этом году за сборную Гвинеи.