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«Ливерпуль» и «Милан» заинтересовались хавбеком «Олимпиакоса»

вчера, 16:52

«Милан» и «Ливерпуль» заинтересовались полузащитником «Олимпиакоса» Агибу Камара, сообщает Calciomercato.

20-летний атакующий хавбек перебрался в Грецию из «Лилля» прошлым летом.

По информации источника, английская и итальянская команды будут следить за Агибу, когда он будет участвовать в Кубке африканских наций в этом году за сборную Гвинеи.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:51
Надо же, откопали самородка.
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:02, ред.
Группы формируются в первый день месяца, значит я был в группе. Сейчас я зачислен в группу Стрельцова хотя и не сделал ни одной ставки. Как так получилось, что я не был зачислен в группу в декабре?

Раньше я так же делал ставки только в последний день и проблем не было.
И опять же нигде не сказано, что для попадания в группу Заболотного надо делать хоть одну ставку в течении месяца.
Так, что скорее всего был сбой. А, что самое интересное ночью первого числа я был в рейтинге группы Заболотного, а потом исчез!!!
ОПС
ОПС
вчера в 17:17, ред.
Ну хоть ваап
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:17
Вы не не сделали ни одной ставки до финального дня, поэтому не были добавлены в финальный день в группу Заболотного. Дабы такого не происходило рекомендую делать хотя бы одну ставку до финального дня.
Mangur
Mangur
вчера в 16:54
Комара эттто сила
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:54
И мы тоже на него посмотрим....
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