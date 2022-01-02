«Ливерпуль» и «Милан» заинтересовались хавбеком «Олимпиакоса»

«Милан» и «Ливерпуль» заинтересовались полузащитником «Олимпиакоса» Агибу Камара, сообщает Calciomercato.
20-летний атакующий хавбек перебрался в Грецию из «Лилля» прошлым летом.
По информации источника, английская и итальянская команды будут следить за Агибу, когда он будет участвовать в Кубке африканских наций в этом году за сборную Гвинеи.
Раньше я так же делал ставки только в последний день и проблем не было.
И опять же нигде не сказано, что для попадания в группу Заболотного надо делать хоть одну ставку в течении месяца.
Так, что скорее всего был сбой. А, что самое интересное ночью первого числа я был в рейтинге группы Заболотного, а потом исчез!!!
Раньше я так же делал ставки только в последний день и проблем не было.
И опять же нигде не сказано, что для попадания в группу Заболотного надо делать хоть одну ставку в течении месяца.
Так, что скорее всего был сбой. А, что самое интересное ночью первого числа я был в рейтинге группы Заболотного, а потом исчез!!!