Мбаппе и Холанд в «Реале» и форварды для АПЛ. Самые ожидаемые трансферы 2022 года

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02 января 2022, 22:44

Футболисты сами говорят о переходах.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Сумма трансфера: свободный агент.

Вероятный клуб: «Реал».

Сейчас представители Килиана начнут плодить новости о продлении контракта с ПСЖ , чтобы Перес не зевал и предложил небывалый бонус при подписании контракта, который с форвардом обсуждали не один год. Только нечто невообразимое заставит Мбаппе остаться в Париже, и уж точно не футболка, подаренная ему командой на день рождения, которая намекала, что хотят видеть форварда в составе десятки лет. Килиан – фанат «Реала», пойдет за мечтой. Уже готовится, в блестящей форме на границе двух годов.

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

Сумма трансфера: 75 млн евро.

Вероятные клубы: «Реал», «Барселона».

Дортмунд играет в те же игры, что агенты Мбаппе. То есть пункт о выкупе Эрлинга на 75 млн евро, то его нет. То Ватцке подтверждает, что норвежец может уйти в ближайшее время, то через Райолу передают, что решение еще не принято. При этом сам Холанд в личном общении с испанцами заявил, что будет играть в Ла Лиге. И понятно, что не в «Барселоне», ведь каталонцы не смогут озолотить представителей игрока – Райолу и отца-футболиста, а еще не гарантируют участие в ЛЧ , где у Холанда хороший старт голевой карьеры.

Душан Влахович («Фиорентина»)

Сумма трансфера: 70 млн евро.

Вероятные клубы: «Ювентус», «Манчестер Сити».

Влахович очаровал всех в прошлом сезоне Серии А, когда собрал 21 гол и сделал 3 ассиста, но оказалось, что серб может еще лучше. В 19 турах нового сезона забил 16 мячей, сделал две голевые передачи. Душан – прекрасный форвард, который умеет ловко сыграть в чужой штрафной, прекрасно чувствует напарников и может понять мысли и Кьезы, и Бернарду, независимо от того, где окажется.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Сумма трансфера: 70 млн евро.

Вероятный клуб: «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола сказал, что зимой форварда не подпишет. Но это заявление может быть обманкой, особенно если матчей, в которых первый удар в створ с игры случится на 93-й минуте, как против «Арсенала», станет больше. Но Кейн теперь не фаворит Хосепа, особенно учитывая возраст, стоимость трансфера и форму. Но вот МЮ легко может взять Кейна, ведь нужны голы. Кстати, «Барселона» тоже вариант – им сложно будет заманить молодого таланта, а Харри может посчитать, что опыт Линекера ему не помешает.

Антонио Рюдигер («Челси»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Вероятные клубы: «Бавария», ПСЖ и «Реал».

Перес считает, что немецкий агент Рюдигера использует «Реал», чтобы выбить для Антонио подписной бонус в новой команде – около 20 млн евро. Немец играет круто, спору нет, но ему не нравится в АПЛ , поэтому планирует покинуть чемпионат Англии и клуб, где выиграл Лигу чемпионов. Антонио может не перейти в «Реал», где есть Милитао и Алаба, но ПСЖ хватает всех, а у Рамоса большие проблемы. Ну и «Бавария» обожает подписывать свободных агентов, а в этом случае речь об опытном мастере, который играл в родной Германии.

Матийс Де Лигт («Ювентус»)

Сумма трансфера: 60 млн евро.

Вероятные клубы: «Барселона», «Челси».

Если Рюдигер уйдет, то «Челси» может потратить деньги на перспективного новичка. Оборона «Ювентуса» не играет так, как должна по техническому заданию. Но Матийс не слишком удачно вписывался, а теперь ищет игровое время, ведь Кьеллини близок к завершению карьеры. Будь у туринцев много денег, они бы оставили Де Лигта. Но учтите, что голландец вместе с Дибалой в числе игроков, которые получают в клубе больше всех.

Джуд Беллингхэм («Боруссия» Д)

Сумма трансфера: 100 млн евро.

Вероятные клубы: «Ливерпуль», МС , МЮ .

Восемнадцатилетний хавбек сборной Англии прекрасно понимает футбол, поэтому очевидно, что может стать очередным усилением АПЛ из Бундеслиги. Джуд прибавляет в атакующей игре, у него невероятно аккуратный пас, хотя лишние движения не делает и игру команды не ведет. Зато юный хавбек легко может прибавить, это понимают все претенденты на хавбека. «Ливерпуль» точно присматривается, хотя у Клоппа вечно «нет денег». У «красных» будет новый спортивный директор – Эдвардс решил уйти. Джулиану Уорду нужно провести удачные переговоры с Салахом о новом контракте, но и состав надо усиливать. Хотя МЮ в лице Рангника тоже следит за Беллингхэмом.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Вероятные клубы: «Реал», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ .

Погба устал от МЮ , в Манчестере устали от Поля. Пока нет влиятельного нового босса, Рангник примет все ключевые решения как тренер и одновременно консультант. Француз летом станет свободным агентом, а это значит, что «Юнайтед» потеряет еще больше денег на сделке с Погба. Чемпион мира обожает роскошную жизнь, поэтому «Барселоне» и «Ювентусу» будет непросто провести с ним удачные переговоры. А вот ПСЖ и «Реалу» денег хватит.

Френки Де Йонг («Барселона»)

Сумма трансфера: 60 млн евро.

Вероятные клубы: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола неслучайно прилетал, когда Агуэро объявил о завершении карьеры Серхио. Во-первых, пнул таким решением брата нападающего, который говорил, что тренер несправедлив к форварду. Во-вторых, Хосеп смог лично пообщаться с Хави, а консультация фаната «Барселоны» — ценный урок для молодого тренера. В-третьих, Хосеп прощупал почву, ведь его интересует Френки Де Йонг. Хотя голландец без труда найдет себе новый клуб – может больше, чем показывает в «Барселоне».

Федерико Кьеза («Ювентус»)

Сумма трансфера: 100 млн евро.

Вероятные клубы: «Ливерпуль», «Челси», МЮ .