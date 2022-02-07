ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» вновь попытается подписать голкипера Лено из «Арсенала»

07 февраля 2022, 14:32

«Ньюкасл Юнайтед» может возобновить интерес к голкиперу «Арсенала» Бернду Лено, если клубу удастся избежать вылета из АПЛ.

«Сороки» в настоящее время находятся в зоне вылета Премьер-лиги, рискуя покинуть высший дивизион по итогам сезона, однако руководство клуба уже разрабатывает планы летних трансферов, несмотря на то, что январское окно закрылось всего несколько дней назад.

По данным источника, «Ньюкасл» хотел подписать Лено, которым интересовался «Интер», в последние дни январского трансферного окна. Клуб вел переговоры по поводу арендной сделки, которая включала бы обязательство выкупа контракта, если они предотвратят вылет из АПЛ.

Также «Ньюкаслу» не удалось подписать вратаря Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб может вернуться к кандидатуре Лено летом.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Боруссии» Дортмунд
Сегодня, 03:14
СлухиДиего Коста может перейти в «Аталанту»
Сегодня, 02:56
СлухиКейн доволен игрой «Тоттенхэма» под руководством Конте
Сегодня, 01:56
СлухиПСЖ может купить Холанда, если Мбаппе покинет клуб
Вчера, 22:39
Слухи«Реал» и «Барселона» готовы подписать Мане
Вчера, 20:42
Джовинко прибыл для подписания контракта с «Сампдорией»
Вчера, 20:38 Видео
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 17:44
В «Ньюкасл Юнайтед» пришли большие деньги и пока новые владельцы ещё не разобрались. что к чему, на этом кто то сделает целое состояние.
Скорее всего новые владельцы сказали, что денег много покупайте дорогих футболистов. Но купить футболиста за очень дорого, не значит купить хорошего футболиста. Менеджеры «Ньюкасла» пытаются кого-нибудь купить, при этом готовы переплачивать, ну и не будем забывать про откаты.
Вот только такая политика приведёт к тому, да в принципе уже привела, что игроки смотрят на ситуацию и отказываются идти туда где полный бедлам.
Владельцам «Ньюкасл Юнайтед» надо нанять прежде всего грамотных менеджеров и не требовать сиюминутных результатов. Команду надо строить постепенно и грамотно, вот только тогда «Ньюкасл Юнайтед» с такими деньгами превратиться в суперклуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 16:03
А если не избежит вылета?
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 15:31
Лено отличный вариант
A.S.A
A.S.A
07 февраля в 15:23
Летом Арсенал с радостью отпустит Лено, т. к в зимнее ТО приобрели вратаря сборной США Мэтта Тёрнера, который сможет присоединиться к команде только летом и скорее всего его явно не брали для роли третьего вратаря....
Еще одна причина для продажи Лено это деньги которые Арсеналу будут нужны для усиления состава.....правда наши менеджеры совсем не могут продавать игроков, и чаще всего игроки просто уходят у нас в статусе свободнох агентов....
Если Ньюкасл сохранит место в АПЛ, то Лено их усилит однозначно.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 февраля в 15:09
Могут себе позволить.
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 14:40
"если избежит вылета из АПЛ..."... а вот это наверное самая большая причина.... так что пока задача номер один не в подписании кого то и когда то, а сохранить прописку...
xj6r4au5yebj
xj6r4au5yebj
07 февраля в 14:35
Сороки метут всё подряд
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100