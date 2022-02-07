«Ньюкасл» вновь попытается подписать голкипера Лено из «Арсенала»

«Ньюкасл Юнайтед» может возобновить интерес к голкиперу «Арсенала» Бернду Лено, если клубу удастся избежать вылета из АПЛ.
«Сороки» в настоящее время находятся в зоне вылета Премьер-лиги, рискуя покинуть высший дивизион по итогам сезона, однако руководство клуба уже разрабатывает планы летних трансферов, несмотря на то, что январское окно закрылось всего несколько дней назад.
По данным источника, «Ньюкасл» хотел подписать Лено, которым интересовался «Интер», в последние дни январского трансферного окна. Клуб вел переговоры по поводу арендной сделки, которая включала бы обязательство выкупа контракта, если они предотвратят вылет из АПЛ.
Также «Ньюкаслу» не удалось подписать вратаря Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб может вернуться к кандидатуре Лено летом.
Еще одна причина для продажи Лено это деньги которые Арсеналу будут нужны для усиления состава.....правда наши менеджеры совсем не могут продавать игроков, и чаще всего игроки просто уходят у нас в статусе свободнох агентов....
Если Ньюкасл сохранит место в АПЛ, то Лено их усилит однозначно.
Еще одна причина для продажи Лено это деньги которые Арсеналу будут нужны для усиления состава.....правда наши менеджеры совсем не могут продавать игроков, и чаще всего игроки просто уходят у нас в статусе свободнох агентов....
Если Ньюкасл сохранит место в АПЛ, то Лено их усилит однозначно.
Скорее всего новые владельцы сказали, что денег много покупайте дорогих футболистов. Но купить футболиста за очень дорого, не значит купить хорошего футболиста. Менеджеры «Ньюкасла» пытаются кого-нибудь купить, при этом готовы переплачивать, ну и не будем забывать про откаты.
Вот только такая политика приведёт к тому, да в принципе уже привела, что игроки смотрят на ситуацию и отказываются идти туда где полный бедлам.
Владельцам «Ньюкасл Юнайтед» надо нанять прежде всего грамотных менеджеров и не требовать сиюминутных результатов. Команду надо строить постепенно и грамотно, вот только тогда «Ньюкасл Юнайтед» с такими деньгами превратиться в суперклуб.
Скорее всего новые владельцы сказали, что денег много покупайте дорогих футболистов. Но купить футболиста за очень дорого, не значит купить хорошего футболиста. Менеджеры «Ньюкасла» пытаются кого-нибудь купить, при этом готовы переплачивать, ну и не будем забывать про откаты.
Вот только такая политика приведёт к тому, да в принципе уже привела, что игроки смотрят на ситуацию и отказываются идти туда где полный бедлам.
Владельцам «Ньюкасл Юнайтед» надо нанять прежде всего грамотных менеджеров и не требовать сиюминутных результатов. Команду надо строить постепенно и грамотно, вот только тогда «Ньюкасл Юнайтед» с такими деньгами превратиться в суперклуб.