«Ньюкасл» вновь попытается подписать голкипера Лено из «Арсенала»

1644233563

07 февраля 2022, 14:32

«Ньюкасл Юнайтед» может возобновить интерес к голкиперу «Арсенала» , если клубу удастся избежать вылета из АПЛ .

«Сороки» в настоящее время находятся в зоне вылета Премьер-лиги, рискуя покинуть высший дивизион по итогам сезона, однако руководство клуба уже разрабатывает планы летних трансферов, несмотря на то, что январское окно закрылось всего несколько дней назад.

По данным источника, «Ньюкасл» хотел подписать Лено, которым интересовался «Интер», в последние дни январского трансферного окна. Клуб вел переговоры по поводу арендной сделки, которая включала бы обязательство выкупа контракта, если они предотвратят вылет из АПЛ .

Также «Ньюкаслу» не удалось подписать вратаря Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб может вернуться к кандидатуре Лено летом.