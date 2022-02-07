Диего Коста рассказал, что получил предложения от «Зенита» и «Краснодара»

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07 февраля 2022, 11:54

Бывший нападающий «Атлетико» заинтересовал «Зенит» и «Краснодар».

Ajansspor опубликовал интервью с испанцем после информации о его возможном переходе в «Фенербахче».

Отвечая на вопросы, Коста заявил, что получил официальные предложения о переходе в «Зенит» и «Краснодар».

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».