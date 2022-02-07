Диего Коста рассказал, что получил предложения от «Зенита» и «Краснодара»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста заинтересовал «Зенит» и «Краснодар».
Ajansspor опубликовал интервью с испанцем после информации о его возможном переходе в «Фенербахче».
Отвечая на вопросы, Коста заявил, что получил официальные предложения о переходе в «Зенит» и «Краснодар».
Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
Характер у Косты не простой . Кому нужен этот, безусловно талантливый, проблемный игрок? Не просто так в свои 33 года у него нет предложений из европейских топ клубов, все прекрасно видели что Коста не управляем
Характер у Косты не простой . Кому нужен этот, безусловно талантливый, проблемный игрок? Не просто так в свои 33 года у него нет предложений из европейских топ клубов, все прекрасно видели что Коста не управляем
свой срок эксплуатации....!!!
свой срок эксплуатации....!!!