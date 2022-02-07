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Диего Коста рассказал, что получил предложения от «Зенита» и «Краснодара»

07 февраля 2022, 11:54

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста заинтересовал «Зенит» и «Краснодар».

Ajansspor опубликовал интервью с испанцем после информации о его возможном переходе в «Фенербахче».

Отвечая на вопросы, Коста заявил, что получил официальные предложения о переходе в «Зенит» и «Краснодар».

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Kolenok (раскрыть)
07 февраля в 21:56
А что делать, если всех лучших Спартак забрал?
pomor45
pomor45
07 февраля в 21:43
Старость - не радость.
Kolenok
Kolenok
07 февраля в 19:42
Может его в правление газпрема пригласили,там сейчас весь утиль собирают!
particular
particular
07 февраля в 19:32
В его возрасте всё сложнее удержать язык за зубами, когда, хоть кто-то проявляет интерес...
mike60
mike60
07 февраля в 19:03
Вопрос тогда стоит ребром: вместо кого?Или же Ракицкий хочет уйти,а на его место Алип.И тогда Косту вместо Ракицкого восьмым легионером.Скорее всего трансфер не состоится
berda2003
berda2003
07 февраля в 17:17
опять собирают б/у, экономят...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 февраля в 16:14
Один минус от того, что он не приедет - если бы он приехал, Дзюба наверняка захотел бы снять с ним видео, и хоть кто-то бы хорошо отметелил Рукаку)
Garrincha58
Garrincha58
07 февраля в 16:03
Косту развели пранкеры позвонив от наших клубов
dok66
dok66
07 февраля в 15:48
"Свежо предание , но верится с трудом" - русская поговорка .
Alex12357
Alex12357
07 февраля в 14:48
В цирк на Цветном бульваре клоуна не хватает.
SHMEL258
SHMEL258
07 февраля в 14:40
Пора уже избавляться от привычки привозить пенсионеров, хотя бы и звёздных.
Izmar
Izmar
07 февраля в 14:17
Места пенсионеров в Зените заняты.
протон
протон
07 февраля в 13:40
Все легионерские места в Зените и Краснодаре заняты, а у быков еще Кордоба вне заявки из за травмы, а Зенит перестал покупать ветеранов за 30, так что эта новость - Утка
Характер у Косты не простой . Кому нужен этот, безусловно талантливый, проблемный игрок? Не просто так в свои 33 года у него нет предложений из европейских топ клубов, все прекрасно видели что Коста не управляем
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ shlomo2 (раскрыть)
07 февраля в 13:28
Тогда у Роналду, уже - неприличный)
ДАША Д
ДАША Д
07 февраля в 13:21
Краснодару экзотики захотелось.
Борислaв
Борислaв
07 февраля в 13:08
Никому не нужен
kust07
kust07
07 февраля в 13:01
Он старый.зачем он нужен
4RT
4RT
07 февраля в 12:54
В Турцию поедит
hmk64rh7dr8v
hmk64rh7dr8v
07 февраля в 12:53
Ну и что?
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответ nikoladolgov (раскрыть)
07 февраля в 12:42
скорее газпром или втб
112910415
112910415
07 февраля в 12:38
ждём - с !
nikoladolgov
nikoladolgov
07 февраля в 12:35
Газпром или Магнит ?
sash71
sash71
07 февраля в 12:33
Пару тройку годков он вполне на приличном уровне может побегать.
lotsman
lotsman
07 февраля в 12:10
Зенит уже закончил покупки.
shur
shur
07 февраля в 12:09
....чемпионат России это большой комиссионный мешок с товарами отслужившими
свой срок эксплуатации....!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 12:02
В Зените места под Лега нет...
Максим Башагин
Максим Башагин
07 февраля в 11:59
Было бы интересно его посмотреть в нашем колхозном чемпионате.
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 11:57
Эх возраст у него уже приличный...
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