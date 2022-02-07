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В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Диего Косте

07 февраля 2022, 12:11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, согласно которой петербургский клуб проявляет интерес к форварду Диего Косте.

Соответствует ли действительности информация, что «Зенит» заинтересован в Диего Косте и сделал предложение футболисту? Это фейк.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 10:15
Лимит не позволяет брать легов
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 февраля в 14:32
В смысле причём тут Дзюба? Разве он не игрок Зенита?

Да, уж... меня просто поражают твои слова. Когда Дзюба забивал и помогал Зениту добиваться успеха, он для Зенита был всем, а теперь это оказывается непонятно кто, но только не футболист.
Этот не футболист третий бомбардир за всю историю Зенита если, что!
Или ты не радовался когда Дзюба забивал? Да все в Питере его благословляли когда он забивал, особенно Спартаку.
Или прошла любовь, завяли помидоры? Сейчас ещё и на Азмуна грязь польётся...
протон
протон
07 февраля в 13:51
В этом году уж 34...
Куда ему в ряды быстроногих игроков Зенита....
Малком вон вполовину моложе...и то по лазаретам через игру отдыхает...
Когда Диего был годен для игры в Зените у него был контракт с Атлетико...
Теперь уж его время ушло...
4RT
4RT
07 февраля в 13:20
Послал он вас короче
Ванечка
Ванечка
07 февраля в 13:16
Не нужен он Зениту
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 февраля в 13:13
Дзюба то тут при чём..??)))

Артём не футболист....изначально...пиаро-креативно-творческая единица приглашённая в целях повышения интереса и внимания у электората...параллельно усугубляющая понимание своей несовершенности у соперников...ибо кто мы??...коль Дзюба над нами чемпионит непрекращая...))))
Cat01
Cat01
07 февраля в 13:12
Одни разговоры..
.
ZIBO rock
ZIBO rock
07 февраля в 13:04
Если выбирать между Медведевым и Костой, то я скорее поверю Косте!
sash71
sash71
07 февраля в 12:58
Дыма без огня не бывает.
Василий 50
Василий 50
07 февраля в 12:55
Просто Коста послал Газпром...
25процентный клоун
25процентный клоун
07 февраля в 12:46
Медведев забыл русский язык?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 февраля в 12:37, ред.
Отдельный лайк тебе от Дзюбы, который на пару месяцев старше Косты и быстроногий как лань!

P.S. Когда Диего Коста был в Атлетико, Зенит даже и близко не рассматривался!
112910415
112910415
07 февраля в 12:36
шифруются, сюрприз готовят ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 февраля в 12:33, ред.
В этом году уж 34...
Куда ему в ряды быстроногих игроков Зенита....
Малком вон вполовину моложе...и то по лазаретам через игру отдыхает...
Когда Диего был годен для игры в Зените у него был контракт с Атлетико...
Теперь уж его время ушло...
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 12:25
В этом небыло никаких сомнений. Феееййййкккееелллььь !!!)))
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 12:24
Медведев лукавит думаю! И хотя Коста еще тот хулиган но думаю он мог бы помочь Зениту или Быкам! Уровень у нео выше РПЛ!
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 12:22
Надоели эти фейки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 12:16
Если даже было предложение ничего такого в этом нет, зенит скрывает.
beefs
beefs
07 февраля в 12:15
да он и не поедет в наш убогий чемпионат...
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