В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Диего Косте

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, согласно которой петербургский клуб проявляет интерес к форварду Диего Косте.
Соответствует ли действительности информация, что «Зенит» заинтересован в Диего Косте и сделал предложение футболисту? Это фейк.
Да, уж... меня просто поражают твои слова. Когда Дзюба забивал и помогал Зениту добиваться успеха, он для Зенита был всем, а теперь это оказывается непонятно кто, но только не футболист.
Этот не футболист третий бомбардир за всю историю Зенита если, что!
Или ты не радовался когда Дзюба забивал? Да все в Питере его благословляли когда он забивал, особенно Спартаку.
Или прошла любовь, завяли помидоры? Сейчас ещё и на Азмуна грязь польётся...
Да, уж... меня просто поражают твои слова. Когда Дзюба забивал и помогал Зениту добиваться успеха, он для Зенита был всем, а теперь это оказывается непонятно кто, но только не футболист.
Этот не футболист третий бомбардир за всю историю Зенита если, что!
Или ты не радовался когда Дзюба забивал? Да все в Питере его благословляли когда он забивал, особенно Спартаку.
Или прошла любовь, завяли помидоры? Сейчас ещё и на Азмуна грязь польётся...