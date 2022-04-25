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Зиньковский: «Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов»

вчера, 20:32

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о карьерных целях.

Футбольная цель — сыграть в Лиге чемпионов и за сборную. Это — две цели, которые перед собой ставит каждый футболист. Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов, сыграть на стадионах с хорошими командами. А за сборную — любой хочет сыграть за свою страну. Сейчас, конечно, тяжело это представить, но, будем надеяться, что это всё будет возможно в ближайшем будущем. А нефутбольная — пусть будут только футбольные.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:29
Включаешь ТВ и слушаешь.
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:44
А Питер и Москва в какой Лиге Чемпионов играют.)
minai
minai
вчера в 22:23
Фредди Меркури - we are the champions.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:56
Понять можно, мечтают все об одном
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:30
Намекает, что не прочь переехать в Питер или Москву
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:06
На футбольном поле мечты сбываются.
протон
протон
вчера в 21:02
К сожалению забудь особенно про еврокубки.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:51
.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:50
Скачай и слушай хоть каждый день.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49
Зиньковский: «Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов».

Всё в твоих руках Антоха !)
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:48
Добрый вечер. Такое бывает в случае когда аккаунт пользователя на премодерации.

А что до Антона Зиньковского, то он вполне может сыграть в Лиге Чемпионов, в целом он сам является кузнецом своей футбольной судьбы, и прежде всего от него самого будет зависть как сложится его карьере.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:47
Удачи тебе.
Сп62
Сп62
вчера в 20:46
Годика через два может быть и послушает.
shlomo
shlomo ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:44
Поставил минус, потому что мой коммент был первым 10 минут.... ничего личного..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:39
хорошая мечта
beefs
beefs
вчера в 20:39
да уж, этому поколению не повезло...
shlomo
shlomo
вчера в 20:37
Ну да.... можно и в записи послушать...:)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:36
Тогда Зиньковскому надо перебираться в Германию как минимум.
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