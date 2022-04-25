Зиньковский: «Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов».

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о карьерных целях.

Футбольная цель — сыграть в Лиге чемпионов и за сборную. Это — две цели, которые перед собой ставит каждый футболист. Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов, сыграть на стадионах с хорошими командами. А за сборную — любой хочет сыграть за свою страну. Сейчас, конечно, тяжело это представить, но, будем надеяться, что это всё будет возможно в ближайшем будущем. А нефутбольная — пусть будут только футбольные.