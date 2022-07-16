«Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»

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16 июля 2022, 18:34

Форвард переходит в «Барселону» из «Баварии».

Пресс-служба мюнхенского клуба объявила о договоренности по трансферу 33-летнего польского нападающего.

По информации СМИ , «Барса» заплатит за переход игрока 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.