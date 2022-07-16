«Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»

Форвард Роберт Левандовски переходит в «Барселону» из «Баварии».
Пресс-служба мюнхенского клуба объявила о договоренности по трансферу 33-летнего польского нападающего.
По информации СМИ, «Барса» заплатит за переход игрока 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.
Также в «Баварии» подтвердили, что Левандовски полетит с «Барсой» в турне по США.
Лично я считаю, что от данного перехода больше выиграла Бавария. Да, поляк главный забивала команды, но через год он ушел бы свободным агентом, т.к открыто заявил, что хочет сменить обстановку. Плюс немцы выручат 50 млн €
за 34-х летнего игрока с завершающимся контрактом, эти деньги они пустят на усиление состава. Идут переговоры с Ювентусом по защитнике де Лигту, и вроде как сходятся в цене на 90 млн, т.е половину трансфера покроют продажей поляка ( повторюсь у него год по контракту и нет желание продлить его). К тому же немцы подписали Мане, как по мне очень крутой игрок, который попытается заменить Лёву( хотя они очень разные игроки), возможно мюнхенцы возьмут и кого то на позицию центрфорварда, ТО еще в самом разгаре...
Лично я считаю, что от данного перехода больше выиграла Бавария. Да, поляк главный забивала команды, но через год он ушел бы свободным агентом, т.к открыто заявил, что хочет сменить обстановку. Плюс немцы выручат 50 млн €
за 34-х летнего игрока с завершающимся контрактом, эти деньги они пустят на усиление состава. Идут переговоры с Ювентусом по защитнике де Лигту, и вроде как сходятся в цене на 90 млн, т.е половину трансфера покроют продажей поляка ( повторюсь у него год по контракту и нет желание продлить его). К тому же немцы подписали Мане, как по мне очень крутой игрок, который попытается заменить Лёву( хотя они очень разные игроки), возможно мюнхенцы возьмут и кого то на позицию центрфорварда, ТО еще в самом разгаре...