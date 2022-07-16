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«Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»

16 июля 2022, 18:34

Форвард Роберт Левандовски переходит в «Барселону» из «Баварии».

Пресс-служба мюнхенского клуба объявила о договоренности по трансферу 33-летнего польского нападающего.

По информации СМИ, «Барса» заплатит за переход игрока 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Также в «Баварии» подтвердили, что Левандовски полетит с «Барсой» в турне по США.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
17 июля в 22:04
главное что бы не пожалел!!
Roger Young
Roger Young
17 июля в 18:38
Наконец-то. Желаю удачи!
salleeh
salleeh ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июля в 16:50
Салах – меценат и от него большая польза бедным
и обездоленным. А от Роберта – польза жадной пиранье
Захави и его жене. Разницу чувствуешь?)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ salleeh (раскрыть)
17 июля в 16:45
Ну вот и прекрасно, он ведь не просил 50 лямов зарплату))
Не нарушал интересы клуба, озвучил свою позицию и хочет в другую Лигу. Все бы так уходили, а не шантажировали как Салах, выбивая ещё большую зарплату.
salleeh
salleeh ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июля в 16:32
Футбол – командная игра, а интересы команды
должны стоять выше интересов одного игрока.
Agamaga........
Agamaga........ ответ salleeh (раскрыть)
17 июля в 16:18
Не по-человечески поступает руководство Баварии, игрок ясно дал понять, что его эра завершена в Мюнхене, потолка в этом клубе он достиг. Остался год по контракту, можно продать, чего насильно держать?
Лева не меньше дал тоже, можно было с уважением отпустить, а не воевать.
salleeh
salleeh ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июля в 16:11
Голы разные бывают! Бавария всегда – Бавария,
а Левандовски – не всегда ЛеванГОЛьски.
В Бундеслиге дают играть, а в Ла-Лиге «кусачий»
футбол, будет тяжело вдвойне. Посмотрим, в
любом случае желаем ему удачи, просто можно
было уйти и по человечески…
Bwag25493
Bwag25493
17 июля в 13:54
Минус нападающий.
амурец
амурец
17 июля в 01:49
ну что же поглядим, Левандовски конечно крут, но вот сможет он играть также эффективно в Барселоне
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 июля в 01:26
Посмотрим не ошиблась ли Барса...
trudogolik
trudogolik
17 июля в 01:04
Да, конечно, Левандовский хороший игрок, но правильнее было бы подписать игрока в расцвете сил а не излете карьеры. Пытаются латать дыры и добиться результата за короткий срок. Обычно это не получается, за примерами ходить не надо далеко- ПСЖ-там игроков на 3 команды, а результата в ЕК нет.
протон
протон
17 июля в 00:46
Совсем не понимаю трансферную политику Барселоны.
Продлили Дембеле и подписали за бешеные деньги Рафинью, которые плюс/минус играют в одной зоне.
В этом сезоне начинают платить большую зп Обамеянгу и дают большие деньги Баварии + гигантскую зп Левандовски с 4 летним контрактом, который в силу возраста может в любой момент сломаться или сдать.
При том, что в защиту можно смело купить 2-3 игроков, Бускетсу пора искать приемника.
И это при гигантских финансовых проблемах.
В любом случае желаю Барселоне вернуться на вершину и победу в ЛаЛиге, но есть ощущение, что творят какую-то глупость этим летом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
17 июля в 00:46
Если эта правда то это самое лучшее для Барсу,то есть самый лучший трансфер Хави,каждый день следил и думал сорвется трансфер.
Agamaga........
Agamaga........ ответ DXTK (раскрыть)
17 июля в 00:24
А когда у тебя было время убедиться в неспособности Хави раскрыть, использовать потенциал своей школы?)
Получается может он знает как раскрыть потенциал игроков своей школы вроде Педри, Гави, что они станут новыми Хави, Иньеста?! Почему бы и нет? Это первый полноценный сезон для Хави, давайте посмотрим, что из этого получится. С Левандовски Барса в любом случае будет только сильнее!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ salleeh (раскрыть)
17 июля в 00:19
И это после 344 голов за Баварию? Когда ЛЧ выиграли они во что с ним играли? Или он клятву нарушил, что играть будет до конца карьеры в Мюнхене?
Странные вы люди.
Надеюсь у него в Барселоне получится выиграть ЛЧ и для себя ЗМ.
salleeh
salleeh
16 июля в 23:46
Наконец то в Баварии вздохнут и заиграют в командный футбол. Думаю Левандовски в Барселоне не покажет больше, чем за сборную Польши…🤔
DXTK
DXTK ответ 3ton (раскрыть)
16 июля в 23:35
Самое главное, чтобы это помогло команде Хави с трофеями, но пока этот трансфер из той же оперы что и Гризманн, Коутиньо и Дембеле, готовый футболист которого раскрывать не надо, в очередной раз лишь убеждаюсь не умеет Хави использовать потенциал свой школы.

И получается барса сейчас подписала даже себе игрока на подобие Роналду, когда персональная статистика хотя бы в 30 голов выходит на первый план, то есть Барса будет играть сугуба на одного игрока........ и у барсы что есть сейчас футболисты способные выдавать классные пасы разыгрывать камбинации? ..........под типу Хави Иньесты Алвеса Месси ......... Вот скажи стилистически Левандовски подходит под Барселону, он привык что на него играют, редко когда он сам играет на партнеров, при этом на сильных партнеров.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
16 июля в 22:53
Скорее третье: Левандовски перешёл.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 июля в 22:41
Так Барселона оформила трансфер или Бавария отпустила?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 июля в 22:25, ред.
Обрати внимание какая нездоровая тенденция в последнее время: старые "перд*ны" (РМ) нагибают хвалёную англо -суперпупер Лигу, попеременно раскатывая её лидеров и берут ЛЧ; просрок Лёва забивает чуть ли не больше всех молодых и резвых кандидатов, претендующих на замену Роналду/Месси ; ну и на десерт - футбольный "старик" на 35 годке готовится получить ЗМ, при этом даже близко не имея по итогам сезона конкурентов... Чудеса!
Неэгоист
Неэгоист
16 июля в 22:16
Какая разница что у него получится.. Купил дом в теплых краях, вместе с женой будет бока греть на пляже или у бассейна... Да и денег немного подзаработает. Все лучше, чем бегать по Мюнхену в перчатках... Беззаботная старость обеспечена...
mphuZ
mphuZ
16 июля в 22:14
Что он там забыл?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
16 июля в 21:24
Ну вот и славно. Посмотрим действительно ли поляк крутой футболист, или только в дворовом чемпионате одной команды умеет с 3 метров в пустые забивать
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
16 июля в 21:02
Мануэль Нойер в концовках - с углового.
Lewa2708
Lewa2708
16 июля в 20:58
Пару лет как минимум будет пользу приносить
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
16 июля в 20:51
А кто голы забивать будет в Баварии?
3ton
3ton
16 июля в 20:46
В комментариях конечно Нострадамусы
Ещё не известно кто выиграл от этого трансфера .
Барса купила футболиста , который забивает 50 голов , а Бавария потеряла.
Если Лёва будет так и дальше забивать , даже по 30 голов, хотяб сезона 2 , то Барса явно выиграла в трансфере
А у Баварии не ясно , кто будет играть и явно не будет забивать 50 голов.
50 Лямов за футболиста , который забил 50 голов - это адекватная цена
Гризманн 30ку не забивал , а отдали более 100 Лямов .
Зенит миллиарды в туалете смывает на РПЛ
lobsterdam
lobsterdam
16 июля в 20:28
прижимистые колбасники все-таки сумели обуть недалеких Барсуков и впарить задорого польскую мертвечину...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 20:25, ред.
Согласен со многими...
Немцам респект...
Взять за 0 дойче марок...отдать испашкам за 50 млн евроденег...да при чём без учёта калькуляции...выжав максимум КПД....товар близкий к просроку....
Браво !!!
stanichnik
stanichnik
16 июля в 20:12
Пятьдесят миллионов все же дороговато
Гость
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