«Спартак» ищет нового гендиректора, но Мележиков останется в клубе

«Спартак» находится в поисках нового генерального директора.
По данным источника, нынешний гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков останется в клубе.
Ожидается, что Мележиков будет занимать должность исполнительного директора.
«Спартак» находится в поисках нового генерального директора.
По данным источника, нынешний гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков останется в клубе.
Ожидается, что Мележиков будет занимать должность исполнительного директора.
А то ведь говорящая голова, которая дует щёки в интервью, повышая свою важность.
Лучше бы Каттани остался - вот он реально профи и много сделал для Спартака.
А то ведь говорящая голова, которая дует щёки в интервью, повышая свою важность.
Лучше бы Каттани остался - вот он реально профи и много сделал для Спартака.
Может попробовать свои силы на благо фк "СПАРТАК" Москва...
Может попробовать свои силы на благо фк "СПАРТАК" Москва...