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«Спартак» ищет нового гендиректора, но Мележиков останется в клубе

сегодня, 20:06

«Спартак» находится в поисках нового генерального директора.

По данным источника, нынешний гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков останется в клубе.

Ожидается, что Мележиков будет занимать должность исполнительного директора.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 21:02
Если бы Мележиков в клубе что-то решал...
А то ведь говорящая голова, которая дует щёки в интервью, повышая свою важность.
Лучше бы Каттани остался - вот он реально профи и много сделал для Спартака.
протон
протон
сегодня в 21:01
Мележиков не плохой управленец,тихо,без скандалов,лишних движений все делает,было бы хорошо,если бы он остался
ABir
ABir
сегодня в 20:45
Если бы еще понять, чем должностные обязанности гендиректора отличаются от исполнительного
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:38
Это зависит от числа родственников, угодных Зареме.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
сегодня в 20:25
Может вспомнить лозунг "Больше директоров, хороших и разных!". Кроме гендиректора, еще можно исполнительного директора, финансового директора. коммерческого директоры, HR- директора, PR - директора. Спартак революционный клуб!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 20:21, ред.
Спортивный директор не нужен, а генеральный и его зам нужны.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:20
Интересно где будет проходить кастинг!?
Может попробовать свои силы на благо фк "СПАРТАК" Москва...
старина
старина
сегодня в 20:10
Состав усилить,не?
Гость
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