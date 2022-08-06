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Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда Федун покинет клуб

сегодня, 13:21

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что акционер и председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун покинет его после того, как национализируют нефтяную компанию «Лукойл».

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи, что Федун в скором времени покинет «Спартак», а управление клубом перейдет в руки генерального спонсора — «Лукойла». Заварзин работал в «Спартаке» в 1997–2001 годах.

Кто придет с финансовым мешком, тот и должен управлять клубом. Люди зайдут держать «Спартак» на плаву, они должны доверять тем, кто работает с ними. Так что, думаю, в клубе появятся свои менеджеры, связанные с новыми владельцами.

Думаю, что это напрямую связано с «Лукойлом». Как только нефтяную компанию национализируют, тогда и Федун уйдет. В какие руки попадет «Спартак», этого я не знаю. Но вместе с клубом наверняка заберут и стадион, и базу, и академию. Алекперову и Федуну не нужны будут эти активы, потому что надо содержать инфраструктуру, а это очень дорогое удовольствие.

Никто и никогда в мире не зарабатывал на самом футболе. «Барселона», «Реал» и другие гранды сильно закредитованы, все они зарабатывают на вещах рядом с футболом. Возьмите того же Абрамовича. Когда он покупал «Челси», то, по сути, никому кроме жителей Чукотки не был известен. А в итоге потратил несколько миллиардов фунтов на английский клуб и теперь стал известной всему миру фигурой.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 14:02
Кто-бы не управлял клубом, лишь бы это пошло на пользу команде. Надо же Зениту конкуренцию создать.
9hu46z8tze5g
9hu46z8tze5g
сегодня в 13:45
Это всё какие то уловки......
David Young
David Young ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 13:29
Здравствуйте. Вам уже объяснили что VIP статус был снят за нарушения правил, отсутствия продления за победы в конкурсах у нас уже есть. Предлагаю не возвращаться к этому, и в особенности не писать дезинформацию, всё было и есть в соответствии с правилами сайта и конкурсов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:23
Да не покинет он клуб,будет из за кулис рулить!
Гость
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