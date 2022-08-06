Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда Федун покинет клуб

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сегодня, 13:21

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что акционер и председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун покинет его после того, как национализируют нефтяную компанию «Лукойл».

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи, что Федун в скором времени покинет «Спартак», а управление клубом перейдет в руки генерального спонсора — «Лукойла». Заварзин работал в «Спартаке» в 1997–2001 годах.