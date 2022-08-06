Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда Федун покинет клуб

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что акционер и председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун покинет его после того, как национализируют нефтяную компанию «Лукойл».
Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи, что Федун в скором времени покинет «Спартак», а управление клубом перейдет в руки генерального спонсора — «Лукойла». Заварзин работал в «Спартаке» в 1997–2001 годах.
Кто придет с финансовым мешком, тот и должен управлять клубом. Люди зайдут держать «Спартак» на плаву, они должны доверять тем, кто работает с ними. Так что, думаю, в клубе появятся свои менеджеры, связанные с новыми владельцами.
Думаю, что это напрямую связано с «Лукойлом». Как только нефтяную компанию национализируют, тогда и Федун уйдет. В какие руки попадет «Спартак», этого я не знаю. Но вместе с клубом наверняка заберут и стадион, и базу, и академию. Алекперову и Федуну не нужны будут эти активы, потому что надо содержать инфраструктуру, а это очень дорогое удовольствие.
Никто и никогда в мире не зарабатывал на самом футболе. «Барселона», «Реал» и другие гранды сильно закредитованы, все они зарабатывают на вещах рядом с футболом. Возьмите того же Абрамовича. Когда он покупал «Челси», то, по сути, никому кроме жителей Чукотки не был известен. А в итоге потратил несколько миллиардов фунтов на английский клуб и теперь стал известной всему миру фигурой.