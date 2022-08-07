Смородская считает, что руководство «Локомотива» должно уйти в отставку

Экс‑президент «Локомотива» Ольга Смородская после поражения железнодорожников от «Краснодара» в четвертом туре РПЛ со счетом 0:3 выразила мнение, что руководство московского клуба должно подать в отставку, а главным тренером команды необходимо назначить , ранее уже работавшего в «Локомотиве».

Никакой игры нет, и идеи нет. Я бы на месте функционеров клуба подала в отставку. У них было столько времени! Столько денег! Просто немыслимое количество. Совсем не понятно, кто тренер в «Локомотиве». Да вообще ничего не понять: кто выбрал этот состав, кто тренирует, кто разбирает игры соперников. Полный ужас. Позорище! Превратили «Локомотив» в мальчиков для битья. Считаю, что гендиректору Владимиру Леонченко и спортивному директору Томасу Цорну надо уходить. Ничего хорошего «Локомотиву» они не дадут. А что касается главного тренера, то я бы назначила Черевченко на эту должность.