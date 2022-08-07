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Смородская считает, что руководство «Локомотива» должно уйти в отставку

сегодня, 09:48
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс‑президент «Локомотива» Ольга Смородская после поражения железнодорожников от «Краснодара» в четвертом туре РПЛ со счетом 0:3 выразила мнение, что руководство московского клуба должно подать в отставку, а главным тренером команды необходимо назначить Игоря Черевченко, ранее уже работавшего в «Локомотиве».

Никакой игры нет, и идеи нет. Я бы на месте функционеров клуба подала в отставку. У них было столько времени! Столько денег! Просто немыслимое количество. Совсем не понятно, кто тренер в «Локомотиве». Да вообще ничего не понять: кто выбрал этот состав, кто тренирует, кто разбирает игры соперников. Полный ужас. Позорище! Превратили «Локомотив» в мальчиков для битья. Считаю, что гендиректору Владимиру Леонченко и спортивному директору Томасу Цорну надо уходить. Ничего хорошего «Локомотиву» они не дадут. А что касается главного тренера, то я бы назначила Черевченко на эту должность.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:24
Во времена правления тёти Оли были похожие времена, так, что она знает о чём говорит!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:17
Кто нибудь объясните - Кто такая "Ольга Смородская"?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:13
Меня удивляет эта тетя... Уж кому заявлять так не ей. Конечно Цорн продолжает её дело)) это сарказм..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:07
Чья бы корова мычала, а эта лучше бы молчала....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:57
начинаются гонения.
Гость
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