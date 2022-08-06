Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Спартаке» ответили на вопрос, уйдет ли Федун из клуба

сегодня, 14:46

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном уходе владельца красно-белых Леонида Федуна из команды.

Глобальные изменения в «Спартаке»? Посмотрим. Дай Бог, будем являться частью этих сдвигов. Не знаю, уходит ли Федун. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. На что я не могу повлиять, я об этом не думаю.

Ранее появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Все новости
Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда Федун покинет клуб
Сегодня, 13:21
Гендиректор «Спартака» Мележиков может покинуть клуб
Сегодня, 12:51
В «Спартаке» водят фанатов за нос. Федун может уйти, но остаться
Вчера, 10:49Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Федун назвал «бредом» уход из «Спартака». А технократы обещают порядок
26 июляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии8
Стали известны новые правила и ограничения Эрика тен Хага в МЮ
21 июля
СлухиИгрокам ПСЖ запретили пользоваться телефоном во время еды
21 июля
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:02
Лучше в ФНЛ без Федуна, чем в РПЛ с Федуном!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:45
Пародоксально, но факт - это стандартный ответ Мележикова на любой ответ за всё время директорства.

Проще об этом сказал Гуркцая журналисту Егорову: "Мележиков - просто поставленный на место гендиректора болванчик, даже не думайте его ни о чем спрашивать, никаких полномочий у него в принципе нет."
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:12
Федун не то что уходит, но уходит, но это не точно. Хорошо ли это, Да нет, это не то что хорошо, но не хорошо, но это не точно. Рады ли мы будет, если он уйдёт. Не то что бы рады, не совсем рады, но это не точно)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:04
А по старинному обычаю присесть на дорожку?...:)))))....Сами придумывают, сами опровергают...Главное есть место, куда рекламу вставить. Бизнес, ничего личного...
А это называется - конспирация. Последнее время все олигархи уезжают из России незаметно, видимо боятся что придет много желающих их проводить.

Ну а так что, из авторитетных источников, близких к ЦСКА, стало известно, что ФЕДОТОВ и Гайч получили в посольстве Лимпопо трудовые визы....:)))
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 14:55, ред.
Блин,бет конторам пора принимать ставки на Федуна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:49
Ответ "Я не знаю" - никогда не являлся ответом на вопрос.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 