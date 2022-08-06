В «Спартаке» ответили на вопрос, уйдет ли Федун из клуба

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном уходе владельца красно-белых Леонида Федуна из команды.
Глобальные изменения в «Спартаке»? Посмотрим. Дай Бог, будем являться частью этих сдвигов. Не знаю, уходит ли Федун. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. На что я не могу повлиять, я об этом не думаю.
Ранее появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».
Проще об этом сказал Гуркцая журналисту Егорову: "Мележиков - просто поставленный на место гендиректора болванчик, даже не думайте его ни о чем спрашивать, никаких полномочий у него в принципе нет."
Проще об этом сказал Гуркцая журналисту Егорову: "Мележиков - просто поставленный на место гендиректора болванчик, даже не думайте его ни о чем спрашивать, никаких полномочий у него в принципе нет."
А это называется - конспирация. Последнее время все олигархи уезжают из России незаметно, видимо боятся что придет много желающих их проводить.
Ну а так что, из авторитетных источников, близких к ЦСКА, стало известно, что ФЕДОТОВ и Гайч получили в посольстве Лимпопо трудовые визы....:)))
А это называется - конспирация. Последнее время все олигархи уезжают из России незаметно, видимо боятся что придет много желающих их проводить.
Ну а так что, из авторитетных источников, близких к ЦСКА, стало известно, что ФЕДОТОВ и Гайч получили в посольстве Лимпопо трудовые визы....:)))