В «Спартаке» ответили на вопрос, уйдет ли Федун из клуба

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном уходе владельца красно-белых Леонида Федуна из команды.

Глобальные изменения в «Спартаке»? Посмотрим. Дай Бог, будем являться частью этих сдвигов. Не знаю, уходит ли Федун. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. На что я не могу повлиять, я об этом не думаю.