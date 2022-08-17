Агент Николсона: «Было предложение только от „Галатасарая“»

Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, рассказал о планах своего клиента.
Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока, Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке». Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но нас оно не интересует. Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!
Да я разве что! Просто можно всё собрать в один пост а не выкладывать каждый матч! Но если нравится то пусть строчит))
Да я разве что! Просто можно всё собрать в один пост а не выкладывать каждый матч! Но если нравится то пусть строчит))