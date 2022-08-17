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Агент Николсона: «Было предложение только от „Галатасарая“»

сегодня, 16:52

Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, рассказал о планах своего клиента.

Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока, Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке». Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но нас оно не интересует. Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:08
Добрый! Ну ну))
Да я разве что! Просто можно всё собрать в один пост а не выкладывать каждый матч! Но если нравится то пусть строчит))
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:57
Добрый день. Агент один, просто деятельный и практичный. Как отображают имена пользователи это всё агент Смит.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:54
Не самый популярный футболист
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