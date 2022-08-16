Они могли заиграть в Европе, но остались без работы. Свободные агенты для клубов РПЛ

1660665072

сегодня, 18:51

Кто-то до сих пор в порядке.

Большим плюсом для клуба становится подписание игрока на правах свободного агента. Так в «Ювентус» этим летом пришли Анхель Ди Мария и Поль Погба, а Кристиан Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Клубам Российской Премьер-лиги игроков такого калибра не заманить. Но есть футболисты, более подходящие России по запросам и статусу.

Артем Дзюба, нападающий, 33 года

Перед немолодым форвардом дилемма – с одной стороны, есть желание попробовать свои силы в Европе, с другой, его финансовые аппетиты готовы удовлетворять только в России и только «Зенит». Опускаться до клубов Первой лиги футболист, судя по последним слухам, не желает. Играть в России, вероятно, тоже – сообщается, что на руках у россиянина было предложение от «Пари НН» на 1,5 млн евро годового оклада, но тот отказался. Остается вариант с турецким «Адана Демиспор», если не срастется, в России всегда будет спрос – надо только уменьшить требования по зарплате.

Константин Рауш, левый защитник, 32 года

Один из легионеров, которые получили российский паспорт незадолго до домашнего Кубка конфедераций и Чемпионата мира. В лучшие годы сильными сторонами были кроссы, поставленный пас и умение удержать мяч. В России латераль три с половиной сезона провел в «Динамо», а последним клубом стал «Нюрнберг» из второй Бундеслиги. Для клубов верхней части таблицы РПЛ Рауш вряд ли подойдет – может пригодиться «Оренбургу», «Факелу» или «Торпедо».

Юрий Жирков, левый защитник, 38 лет

Есть ощущение, что «Химки» — точно последний клуб Юрия. Ветеран и так держал высокий уровень до неприличия долго. Даже в «Зените» он оставался до сезона 2020/21, провел 15 матчей и получал в среднем 47 минут на поле. В подмосковном коллективе он пробыл совсем недолго – по словам тогда еще главного тренера команды Сергея Юрана, химчанам нужны более активные и молодые игроки. Впрочем, агент 38-летнего защитника плавно подводит к тому, что его клиент объявит о завершении карьеры – к такому шагу Жирков чуть ближе, чем к новому вызову.

Юрий Газинский, центральный полузащитник, 33 года

Газинский отдал 9 лет футбольной жизни «Краснодару». Прошел с «быками» путь от середняков до топов Премьер-лиги – и во всех случаях продолжал получать время на поле. Последний факт говорит о многом. На уход из команды повлиял не финансовый фактор – об этом заявил сам Юрий. Как объяснил игрок, его агента поставили перед фактом, что контракт продлен не будет. Теперь о возможности подписания опорника спрашивают у президента «Урала» Григория Иванова, он такого развития событий не отрицает.

Денис Черышев, левый вингер, 31 год

Европейский этап карьеры Дениса близится к завершению – на профессиональном уровне он играл только в Испании, пытался заработать место в основе «Реала», вспыхнул на Чемпионате мира 2018, потом ушел в «Валенсию». После этой отметки радости и достижений было минимум. Черышев-младший показывал хорошие навыки в атаке, чем часто помогал в национальной команде, на клубном уровне многое не сложилось. Главный фактор – травматичность вингера. Вероятно, из-за нее Денис не оказался в «Спартаке» минувшей весной.

Владислав Игнатьев, правый защитник, 35 лет

Оказал значительное влияние на игру «Локомотива» и часто появлялся в старте, когда тренером «железнодорожников» был Юрий Семин. В лучшей форме Игнатьев был надежным игроком обороны – часто шел в отбор и перехват. Предыдущий сезон провел в «Рубине» Леонида Слуцкого, но не смог помочь сохранить прописку в Российской Премьер-лиге – подвела травма. Карьеру, по словам Владислава, он завершать не собирается.

Отман Эль-Кабир, левый полузащитник, 31 год

Играл за «Урал» в то время, когда «шмели» могли по итогам половины сезона находиться в зоне еврокубков (после 14 тура РПЛ -2017/18). После прихода весной 2018 года Отман быстро влился в коллектив, часто шел в обводку, устраивал спринты и на индивидуальном мастерстве вскрывал фланг соперника. Сложно представить игрока, который бы оказывал еще больший вклад в результаты «Урала» (кроме Эрика). Подвела опять травматичность. Президент клуба не вытерпел и отказался продлевать полузащитника. При этом нет сомнений, что на уровне чемпионата России Эль-Кабир еще может что-то показать.

Павел Мамаев, центральный полузащитник, 33 года

Громкий скандал с участием пары Кокорин-Мамаев на карьере Павла поставила внушительный крест. Александр смог реабилитироваться в «Сочи» и сейчас отдыхает в «Фиорентине» (сомнительное достижение). У Павла – 3,5 сезона в «Ростове», но контракт продлевать с ним не стали. В «Химках» Сергей Юран не увидел в нем потенциал для попадания в стартовый состав. Сложно представить, где сейчас может заиграть Павел – последний год содержания в его игре было минимум.

Алан Дзагоев, центральный полузащитник, 32 года