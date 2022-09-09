Кавазашвили: «Матчи против „Спартака“ принципиальные для Карпина»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с «Ростовом».

Карпин в матчах со «Спартаком» будет стараться доказать всем, что он достойный и талантливый тренер. Заметьте, что без него «Ростов» начал сыпаться. Карпин вернулся – команда снова заиграла, хотя состав остался примерно таким же. Даже Сёмин ничего не смог там сделать.

Матчи против «Спартака» для него принципиальные, но «красно-белым» деваться некуда, им нужно оправдаться перед болельщиками после поражения от «Зенита». Как бы этого ни хотел Валерий Георгиевич, «Спартаку» необходимо обыгрывать «Ростов».