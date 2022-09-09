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Кавазашвили: «Матчи против „Спартака“ принципиальные для Карпина»

сегодня, 15:06
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак11.09.2022 в 19:45 Не начался

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с «Ростовом».

Карпин в матчах со «Спартаком» будет стараться доказать всем, что он достойный и талантливый тренер. Заметьте, что без него «Ростов» начал сыпаться. Карпин вернулся – команда снова заиграла, хотя состав остался примерно таким же. Даже Сёмин ничего не смог там сделать.

Матчи против «Спартака» для него принципиальные, но «красно-белым» деваться некуда, им нужно оправдаться перед болельщиками после поражения от «Зенита». Как бы этого ни хотел Валерий Георгиевич, «Спартаку» необходимо обыгрывать «Ростов».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:06
Ну вот, даже анзорик понимает какие счёты у Карпина с спартаком.
ABir
ABir
сегодня в 15:42
Для Карпина Спартак - степень наивысшей мотивации
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:39
"Даже Сёмин" изначально не мог ничего там сделать,ибо его время прошло.Да ещё и "чужая земля".А Валера завтра "Спартаку" закроет "шенген" "Спартаку" в "высший свет",как правительство его великой страны -россиянам.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:38
Карпин не будет стараться доказать всем, что он достойный и талантливый тренер. Специалисты и так знают что Карпин один из лучших Российских тренеров
У Ростова девятый бюджет в лиге, а команда делит 4-6 места с Динамо и Спартаком
Futurista
Futurista
сегодня в 15:33
Уже нет...Федуна нет...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:18
Матчи против Спартака, как и против Зенита, принципиальны для каждого тренера - каждый хочет в этих матчах показать свою компетентность.
b77v8cwx5r9c
b77v8cwx5r9c
сегодня в 15:15
У Карпина есть комплексы - Спартак, Дзюба, завышенная самооценка...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:10
Тяжелый матч для обеих команд будет
Гость
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