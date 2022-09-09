Р. Билялетдинов: «„Спартаку“ некуда отступать в матче с „Ростовом“»

Бывший футболист сборной России Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».
«Спартаку» некуда отступать. Не сыграв с «Зенитом» даже в ничью, «Спартак» осложнил свое турнирное положение. И сейчас отставание в четыре очка от «Зенита» заставляет «Спартак» думать только о победе. Но и «Ростов» думает о победе. Здесь выиграет тот, кто лучше реализует свои моменты.
Мы знаем Спартак, ему есть куда отступать, каждый год это видим.
Мы знаем Спартак, ему есть куда отступать, каждый год это видим.
или хотя б о "Ливерпуле"...
Вы лучше на "Ростов" взгляните,
нето он вам покажет дулю.
или хотя б о "Ливерпуле"...
Вы лучше на "Ростов" взгляните,
нето он вам покажет дулю.