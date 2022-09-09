Р. Билялетдинов: «„Спартаку“ некуда отступать в матче с „Ростовом“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

«Спартаку» некуда отступать. Не сыграв с «Зенитом» даже в ничью, «Спартак» осложнил свое турнирное положение. И сейчас отставание в четыре очка от «Зенита» заставляет «Спартак» думать только о победе. Но и «Ростов» думает о победе. Здесь выиграет тот, кто лучше реализует свои моменты.