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Р. Билялетдинов: «„Спартаку“ некуда отступать в матче с „Ростовом“»

сегодня, 14:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак11.09.2022 в 19:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

«Спартаку» некуда отступать. Не сыграв с «Зенитом» даже в ничью, «Спартак» осложнил свое турнирное положение. И сейчас отставание в четыре очка от «Зенита» заставляет «Спартак» думать только о победе. Но и «Ростов» думает о победе. Здесь выиграет тот, кто лучше реализует свои моменты.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:53
Ну как это некуда отступать?
Мы знаем Спартак, ему есть куда отступать, каждый год это видим.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:53
Вот такие матчи чемпионату и нужны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:05
А у Георгиевича свои счёты с спартаком поэтому не завидую спартаку.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:00
Хотел он думать о "Зените",
или хотя б о "Ливерпуле"...
Вы лучше на "Ростов" взгляните,
нето он вам покажет дулю.
Гость
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