Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о возможности получения грузинского гражданства.
Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.
Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Что говорят родители? Говорят: подождем этот сезон.
Мелкадзе сейчас 25 лет, а он что ещё не определился сколько ему стукнуло?
Хочет поменять гражданство? Скатертью дорога, нам такие и подавно не нужны.
А если грузины возьмут такого, то соболезнуем.
Мелкадзе сейчас 25 лет, а он что ещё не определился сколько ему стукнуло?
Хочет поменять гражданство? Скатертью дорога, нам такие и подавно не нужны.
А если грузины возьмут такого, то соболезнуем.
но вопросы всегда задают;
проходи стороной,генацвале,
паспорт в "Сочи" мне не отдают....
но вопросы всегда задают;
проходи стороной,генацвале,
паспорт в "Сочи" мне не отдают....