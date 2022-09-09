Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» высказался о возможности получения грузинского гражданства.

Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.

Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Что говорят родители? Говорят: подождем этот сезон.