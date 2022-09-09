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Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское

сегодня, 12:49

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о возможности получения грузинского гражданства.

Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.

Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Что говорят родители? Говорят: подождем этот сезон.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 17:01
Е5!!! Какая потеря для сборной России!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:01
Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25.

Мелкадзе сейчас 25 лет, а он что ещё не определился сколько ему стукнуло?
Хочет поменять гражданство? Скатертью дорога, нам такие и подавно не нужны.
А если грузины возьмут такого, то соболезнуем.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:23
Кто это?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 15:00
Видите,как у спортсменов,захотел сменил флаг,захотел родину,гражданство и ради чего,что бы попасть в сборную,которая скорее,не то что бы выиграть,даже попасть не куда не сможет!!! Или ради 62овой олимпиады?!! Это гниль,у нас,в хирургии,это это удаляется скальпилем и промывается,это про тех спортиках,кто так рассуждает,среди них много и порядочных,слава богу наши солдаты и офицеры так ,грязно не поступают,не меняют родину,гражданство!! Такова наша жизнь реальная,зажали со всех сторон,и англо-саксы первые со своей королевской семьей!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:29
Хоть меня никуда не звали,
но вопросы всегда задают;
проходи стороной,генацвале,
паспорт в "Сочи" мне не отдают....
Mangur
Mangur
сегодня в 14:29
Фиолетово.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:01
Это его личное мнение.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:54
Ну тогда пусть из Сочи в Тбилиси переезжает.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 13:45
Больше перспектив, больше возможностей
старина
старина
сегодня в 13:25
Для самого города Сочи это обычное явление.Там и правда не пойми уже кто живет.Жарко,море.продажные....ну вы поняли кто...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:19
Ну и хорошо
ballak144
ballak144
сегодня в 13:05
еще бы знать кто это.
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