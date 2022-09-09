Акинфеев: «Всегда приятно играть в Самаре»

Голкипер ЦСКА прокомментировал достижение отметки в 300 сухих матчей в составе московского клуба. Это случилось в матче против «Крыльев Советов».

Немножко не тот стадион. Конечно, красивее намного, но «Металлург» был кузницей «Крыльев». Чтобы подъехать к стадиону, нужно было часа за три выехать, проехать все эти ямы огромные. Там же парковок не было. Все равно ностальгия остается. Стадион все-таки существует, единственное искусственное поле там лежит сейчас, там дубль играет. А так не то, что Самара у меня особняком стоит. Но всегда приятно играть там.