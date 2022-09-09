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Акинфеев: «Всегда приятно играть в Самаре»

сегодня, 13:59
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал достижение отметки в 300 сухих матчей в составе московского клуба. Это случилось в матче против «Крыльев Советов».

Немножко не тот стадион. Конечно, красивее намного, но «Металлург» был кузницей «Крыльев». Чтобы подъехать к стадиону, нужно было часа за три выехать, проехать все эти ямы огромные. Там же парковок не было. Все равно ностальгия остается. Стадион все-таки существует, единственное искусственное поле там лежит сейчас, там дубль играет. А так не то, что Самара у меня особняком стоит. Но всегда приятно играть там.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:49
Желаем удачной игры
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:36
300 сухих матчей отличное достижение, посильное немногим. Самара мой родной город, хотя я там давно и не живу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:33
И это радует.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:56
Именно с в Самаре Игорь стал ВРАТАРЁМ основы ЦСКА пацан, однако!!!
memphis
memphis
сегодня в 14:53
Металлург навсегда в сердце болельщиков многих клубов как и Самарское Дно, кто в теме
Futurista
Futurista
сегодня в 14:34, ред.
Самарские сухари )...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:24
Там ворота мои-нулевые,
потому у меня ностальгия.
ad59mr7hxab3
ad59mr7hxab3
сегодня в 14:09
ностальгические воспоминания обуяли Игоря...
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