Агент Мевли: «В Словении поздравляли Миху с переходом в „Спартак“»

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» , рассказал, как в Словении отреагировали на переход его клиента в московский клуб.

Мы общались с Михой уже после подписания контракта и первая реакция в Словении была очень позитивной, в том числе, от футбольных людей. Многие его поздравляли, говорили, что это огромный шаг в карьере, были рады за него. Так что в Словении, в отличие от Норвегии и ситуации с Норманном, переход восприняли с большим позитивом. Проблем нет.

Обсуждал ли Миха эту ситуацию с тренером сборной? Не могу точно сказать. Важно было довести все до подписания договора. Мы обсуждали возможное продолжение участия в играх за сборную Словении. Миха был готов к тому, что реакция может быть негативной, и в данном случае выбрал в пользу того, чтобы играть в составе «Спартака».