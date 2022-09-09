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Агент Мевли: «В Словении поздравляли Миху с переходом в „Спартак“»

сегодня, 14:24

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал, как в Словении отреагировали на переход его клиента в московский клуб.

Мы общались с Михой уже после подписания контракта и первая реакция в Словении была очень позитивной, в том числе, от футбольных людей. Многие его поздравляли, говорили, что это огромный шаг в карьере, были рады за него. Так что в Словении, в отличие от Норвегии и ситуации с Норманном, переход восприняли с большим позитивом. Проблем нет.

Обсуждал ли Миха эту ситуацию с тренером сборной? Не могу точно сказать. Важно было довести все до подписания договора. Мы обсуждали возможное продолжение участия в играх за сборную Словении. Миха был готов к тому, что реакция может быть негативной, и в данном случае выбрал в пользу того, чтобы играть в составе «Спартака».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:29
Михи надо по примеру Педро сразу памятник себе поставить после перехода в Спартак.
memphis
memphis
сегодня в 14:51
Какая сборная, ему оставалось играть пару лет, надо грести бабло))
makkie
makkie
сегодня в 14:37
Значит скоро поздравят с отлучением от сборной - как это сейчас происходит на практике.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:34
Нас болельщики не осуждали-
каждый выбору искренне рад,,
а в правительстве грозно сказали :
Ах,куды ж ты направился,гад???
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:28
Значит все хорошо.
Гость
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