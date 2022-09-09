Смородская: «Какие перспективы у „Ференцвароша“ в ЛЕ? Поживём — увидим»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором».
Я рада за Черчесова и его команду. Молодцы. Обыграли чемпиона Турции, играя практически весь матч вдесятером. Какие перспективы у «Ференцвароша»? Поживём — увидим. Но я рада их победе.
душу ей не греет РПЛ,
ну а "Локо",где шикуют гады,
повести готова на расстрел.
душу ей не греет РПЛ,
ну а "Локо",где шикуют гады,
повести готова на расстрел.
Что следующее?)
- Какие перспективы у Миранчука в Торино?
- Какие перспективы у Захаряна в Челси?)
- Какие перспективы у сборной России на выход из группы с Киргизией и Ираном?)
Что следующее?)
- Какие перспективы у Миранчука в Торино?
- Какие перспективы у Захаряна в Челси?)
- Какие перспективы у сборной России на выход из группы с Киргизией и Ираном?)