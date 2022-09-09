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Смородская: «Какие перспективы у „Ференцвароша“ в ЛЕ? Поживём — увидим»

сегодня, 13:31
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)3 : 2Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором».

Я рада за Черчесова и его команду. Молодцы. Обыграли чемпиона Турции, играя практически весь матч вдесятером. Какие перспективы у «Ференцвароша»? Поживём — увидим. Но я рада их победе.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:23
А при чем тут эта жаба?
memphis
memphis
сегодня в 14:54
Тетю Олю надо в Спартак, будет как на Давай поженимся с Заремой сплетничать
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:26
Хоть чему-то тётя Оля рада-
душу ей не греет РПЛ,
ну а "Локо",где шикуют гады,
повести готова на расстрел.
drug01
drug01
сегодня в 14:19
Время покажет
ДСА
ДСА
сегодня в 13:53
Из группы точно можно выходить.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 13:46
Кто вообще додумался Тетю Олю спрашивать об этом?))))
Что следующее?)
- Какие перспективы у Миранчука в Торино?
- Какие перспективы у Захаряна в Челси?)
- Какие перспективы у сборной России на выход из группы с Киргизией и Ираном?)
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:43
Из группы выходить точно должен
Гость
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