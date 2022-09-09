Смородская: «Какие перспективы у „Ференцвароша“ в ЛЕ? Поживём — увидим»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором».

Я рада за Черчесова и его команду. Молодцы. Обыграли чемпиона Турции, играя практически весь матч вдесятером. Какие перспективы у «Ференцвароша»? Поживём — увидим. Но я рада их победе.