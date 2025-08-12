У «Барселоны» опять проблемы с регистрацией новичков. Едва не остались без Рэшфорда и вратарей

1755026497

вчера, 22:21

Кажется, всё удастся утрясти.

Сага с Ольмо хорошенько напугала каталонцев

«Сине-гранатовые» извивались в условиях кризиса, как могли – о рычагах «Барсы» уже пошли шутки, но даже они не позволили спокойно оформить трансфер Дани Ольмо. С «Лейпцигом» сделку утрясли, при этом возникли проблемы с регистрацией полузащитника. Дани пропустил выезд к «Валенсии» и домашнюю игру против «Атлетика» – зарегистрировать его удалось вообще лишь благодаря травме Кристенсена. Это была временная регистрация до декабря 2024-го.

К тому моменту временная лицензия стала недействительна, клуб пытался пойти на такой же финт – но уже с травмой тер Штегена, Ла Лига упрямилась. На разбирательства ушло немало нервов, после первого обращения в суд иск «Барсы» отклонили. Последовала апелляция – в итоге хавбека позволили зарегистрировать на вторую часть сезона-24/25. Всё это касалось не только Ольмо, но и Пау Виктора и хорошенько встряхнуло клуб. Всё-таки дело касалось не просто кого-то из заявки, а одного из важных футболистов основы – Ольмо хоть и подвергался ротации, был крайне полезен для Ханса-Дитера Флика. Воспитанник «блауграны» в итоге провёл 25 матчей в минувшем розыгрыше Ла Лиги, в которых отличился 10 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Повторять сагу с заявкой футболистов руководство каталонцев точно не хотело.

Расчищали ведомость под двух новичков

При этом после успешной еврокубковой кампании в клубе захотели закрепить успех, так что приступили к поиску усиления. С Нико Уильямсом не срослось, покупка Луиса Диаса вообще казалась нереалистичной – поэтому сконцентрировались на приобретении вингера Маркуса Рэшфорда и вратаря Хоана Гарсии.

Оба приобретения «Барса», вероятно, считает стратегически важными. Рэшфорд – универсал, который также может выйти на острие и разгрузить возрастного Левандовского. Что касается вратарской позиции, тер Штеген – лидер «Барселоны», но в последние годы подвержен травмам. Щесны подошёл как временная альтернатива, но для первого номера «Барсы» слишком плох в розыгрыше мяча. Наступила пора непростого решения о смене поколений.

Для их регистрации было необходимо расчистить зарплатную ведомость – каталонцы рассчитывали пристроить куда-нибудь Ансу Фати, Пабло Торре, Пау Виктора, Игнасио Пенью, Андреаса Кристенсена, Ориоля Ромеу и Марка-Андре тер Штегена. В итоге удалось разобраться с Пау (за 12 млн евро ушёл в «Брагу»), Торре («Мальорка» отдала за него пять миллионов), «Аль-Наср» забрал Иньиго Мартинеса свободным агентом, а «Монако» арендовал Фати. Так что с задачей «сине-гранатовые» по большей части справились.

Наиболее острая проблема – тер Штеген. Удалось разобраться

Камнем преткновения был тер Штеген. В июне, когда трансфер Гарсии только намечался, каталонцы попытались договориться с возрастным травматичным немцем – компенсация в размере зарплаты за год за расторжение контракта. Были готовы даже отказаться от компенсации от клуба, который договорится с Марком. С этим вариантом не срослось – а в июле футболист перенёс операцию на спине.

Флик на игрока не рассчитывал, Гарсия – новый первый номер, а длительное восстановление должно было позволить зарегистрировать контракт новичка. Чтобы всё срослось, срок восстановления (он должен составлять не меньше четырёх месяцев) необходимо подтвердить самому тер Штегену. И вот тут проблема, поскольку футболист настаивал, что ему достаточно трёх месяцев. Клуб подготовил своё заключение для лиги, врачи «сине-гранатовых» связывались с голкипером, чтобы решить вопрос – немец упёрся. На этом фоне пошли разговоры о лишении капитанской повязки, угрозе расторжения. Положение Марка в клубе конкретно просело.

В критический момент возрастной вратарь всё же пошёл навстречу – высказался в соцсетях. По словам голкипера, его действия продиктованы исключительно желанием скорее вернуться на поле – а о том, что это приведёт к сложностям с регистрацией одноклубников, он не предполагал:

И я объявил о минимально необходимом сроке восстановления, о котором мне сообщили самые авторитетные специалисты. Это согласовывалось с «Барсой». Также хотел бы уточнить – все подписания и продления контрактов завершены до моей операции. Так что я ни в коем случае не мог предположить, что неприятная ситуация с предстоящей операцией повлияет на регистрацию других партнеров по команде.

Также подчеркнул, что готов сотрудничать. Таким образом, заявить Хоана Гарсию всё же смогут. По Рэшфорду, как сообщалось, всё сложнее. Уход Иньиго Мартинеса и возвращение на «Камп Ноу» должны помочь – но с последним закончат, как говорят, лишь к началу осени. Плюс есть сложности по Щесному и Жерару Мартину.

Всё должны утрясти вовремя

В клубе уверены, что решат возникшие проблемы в срок за счёт травмы тер Штегена и ухода Мартинеса, «блауграна» поддерживает связь с новичками. Приоритет – Гарсия. Рэшфорд, как и Хоан, доверяет «сине-гранатовым» и сохраняет спокойствие.

Для каталонцев в любом случае важнее разобраться с вратарской позицией. На флангах и на острие у Флика есть качественные исполнители, а вот на последнем рубеже того же Щесного заявить проблематично. В любом случае опыт у «Барсы» в таких ситуациях есть, так что происходящее – скорее разогрев перед стартом сезона. Чтобы не было скучно.