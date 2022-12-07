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Нападающий Португалии повторил достижение Клозе на чемпионате мира

сегодня, 00:02
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамос отметился хет-триком в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии (6:1).

Таким образом, Рамос стал первым футболистом после нападающего сборной Германии Мирослава Клозе в 2002 году, который оформил хет-трик в своём дебютном матче на ЧМ.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:38
Почему в дебютном?
Может быть в дебютном в стартовом составе?
Тогда так и пишите!
Уже какой раз замечаю лень и пофигизм в новостях.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
огорчил одного из коллег ... эгоист ! )
Live_r_pool
Live_r_pool ответ AS1976 (раскрыть)
сегодня в 01:28
поживем увидим, ты не будь уверен так
AS1976
AS1976 ответ Live_r_pool (раскрыть)
сегодня в 00:40
В лучшем случае 3 место. Чемпионства не видать.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:31
Вот и детки подросли - подумал Роналду, можно и отдохнуть...
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 00:11
Жоау Фелиш, Рафаель Леау, Гонсалу Рамос будущее сборной Португалии.
Роналду может смело после победы на ЧМ завершать карьеру в сборной и быть спокойным, что сборная в хороших руках, а точнее ногах💪
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