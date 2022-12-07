Нападающий Португалии повторил достижение Клозе на чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамос отметился хет-триком в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии (6:1).
Таким образом, Рамос стал первым футболистом после нападающего сборной Германии Мирослава Клозе в 2002 году, который оформил хет-трик в своём дебютном матче на ЧМ.
Может быть в дебютном в стартовом составе?
Тогда так и пишите!
Уже какой раз замечаю лень и пофигизм в новостях.
Может быть в дебютном в стартовом составе?
Тогда так и пишите!
Уже какой раз замечаю лень и пофигизм в новостях.
Роналду может смело после победы на ЧМ завершать карьеру в сборной и быть спокойным, что сборная в хороших руках, а точнее ногах💪
Роналду может смело после победы на ЧМ завершать карьеру в сборной и быть спокойным, что сборная в хороших руках, а точнее ногах💪