«Зенит» встретит злой «Рубин», а «Динамо» – «Краснодар». Кубок России развлекает посреди недели

сегодня, 20:50

Сыграют второй тур Пути РПЛ .

«Зениту» не повезло с соперником в группе А

Вторник: «Зенит» – «Рубин», 18:30.

Среда: «Оренбург» – «Ахмат», 16:15.

«Рубин» недавно отыграл два мяча в чемпионате в домашнем матче против «Зенита». Та ничья включена в почетный и богатый список неудач Семака на старте сезона. Семнадцать лет петербуржцы не играли в стартовых турах нового чемпионата настолько слабо. У «Зенита» лишь одна непростая победа над «Ростовом» и всего пять очков из двенадцати возможных. В Кубке России петербуржцы переиграли в гостях «Ахмат» со счетом 2:1, но дальше последовала неудача против знакомого соперника в РПЛ . У «Ахмата» появился новый тренер Черчесов, после десятилетней паузы он вернулся в родную лигу. Теперь злой «Зенит» встретит тоже злой «Рубин». Подопечные Рахимова пропустили пять мячей от ЦСКА , но их тренер не считает результат справедливым. У казанцев было много ошибок в обороне в Москве, а теперь они сыграют в негостеприимном для футбольных команд Санкт-Петербурге. Второй матч группы А тоже интересный, ведь «Ахмат» отправится сражаться с «Оренбургом». Любопытно оценивать стартовый состав Черчесова. Будет ли новый тренер уважать Кубок России, или приоритетными окажутся матчи чемпионата? У «Оренбурга» появится шанс на успех против «Ахмата», если обе команды применят ротацию.

«Краснодару» нужно отыграться за первый тур

Среда: «Сочи» – «Крылья Советов», 18:30; «Динамо» – «Краснодар», 20:45.

Чемпионы страны дома уступили «Крыльям Советов» в первом туре группового этапа Кубка России. Дальше были две сложнейшие победы над «Динамо» и «Оренбургом» с одинаковой разницей мячей 1:0, но подопечные Мусаева не убедили публику, что полностью готовы к сезону. Чемпионы не набрали форму, а перемены в составе в матче против московского «Динамо» сделают поединок привычных соперников ещё интереснее. Карпину нужна победа после осечки с «Сочи» в чемпионате. И тяжело спрогнозировать отношение фаворитов к групповому этапу Пути РПЛ . По вывеске поединок «Динамо» и «Краснодара» в Москве является центральным матчем второго тура. Но если тренеры Карпин и Мусаев проверят молодых исполнителей и используют много резервистов, то могут испортить встречу. Можно ли сказать, что оппонентов в среду вечером устроит ничья? Поскольку «Динамо» дальше сыграет против ЦСКА в чемпионате, а «Краснодар» встретит дома «Сочи», то в очном матче они могут сэкономить силы. Команды уже встречались в новом чемпионате, теперь Карпину нужен реванш против Мусаева, ведь без ряда основных исполнителей тренер увидел поражение после гола Кордобы и без ударов в створ ворот Агкацева.

«Спартак» готовится к поединку против Семака

Вторник: «Спартак» – «Динамо» Мх, 20:45.

Четверг: «Пари НН» – «Ростов», 17:30.

Тренер «Спартака» Станкович понимает, что домашнее поражение от «Зенита» в РПЛ , особенно в одни ворота, заставит руководство московского клуба с ним немедленно расстаться. Деяну в центральном поединке следующего тура нужна хотя бы ничья. Состояние соперника позволяет помечтать, но для начала тренеру «красно-белых» надо найти оптимальную схему посреди недели. Своеобразной репетицией решающего матча станет поединок «Спартака» против «Динамо» из Махачкалы. Этот смелый соперник и сам играет, и оппонентам не мешает. «Спартак» уже сломал неудобную и знакомую команду в рамках РПЛ , но тот успех является единственным для Станковича в новом чемпионате. А вот в Кубке России «красно-белые» по делу набрали три очка в игре с «Ростовом». Теперь соперник не выше классом, зато махачкалинцы упрямее на поле. Это «Динамо» наигралось против «Спартака» в прошлом сезоне, они понимают подход нестабильного фаворита. Москвичи точно не в лучшей форме, но им очень нужна победа после неудачного дерби против «Локомотива». А вот у «Ростова» будет повторение последнего поединка чемпионата, снова сыграют с «Пари НН», только на этот раз в гостях. В воскресенье нижегородцы рано остались в меньшинстве и уступили в один мяч, а в четверг в Кубке России будет много перестановок в составах. Оба аутсайдера РПЛ мечтают о победе, чтобы зацепиться за плей-офф в кубковом турнире.

«Локомотиву» важно оторваться ото дна

Вторник: «Акрон» – ЦСКА , 16:15.

Среда: «Локомотив» – «Балтика», 18:30.