«Зенит» встретит злой «Рубин», а «Динамо» – «Краснодар». Кубок России развлекает посреди недели

Сыграют второй тур Пути РПЛ.
«Зениту» не повезло с соперником в группе А
Вторник: «Зенит» – «Рубин», 18:30.
Среда: «Оренбург» – «Ахмат», 16:15.
«Рубин» недавно отыграл два мяча в чемпионате в домашнем матче против «Зенита». Та ничья включена в почетный и богатый список неудач Семака на старте сезона. Семнадцать лет петербуржцы не играли в стартовых турах нового чемпионата настолько слабо. У «Зенита» лишь одна непростая победа над «Ростовом» и всего пять очков из двенадцати возможных. В Кубке России петербуржцы переиграли в гостях «Ахмат» со счетом 2:1, но дальше последовала неудача против знакомого соперника в РПЛ. У «Ахмата» появился новый тренер Черчесов, после десятилетней паузы он вернулся в родную лигу. Теперь злой «Зенит» встретит тоже злой «Рубин». Подопечные Рахимова пропустили пять мячей от ЦСКА, но их тренер не считает результат справедливым. У казанцев было много ошибок в обороне в Москве, а теперь они сыграют в негостеприимном для футбольных команд Санкт-Петербурге. Второй матч группы А тоже интересный, ведь «Ахмат» отправится сражаться с «Оренбургом». Любопытно оценивать стартовый состав Черчесова. Будет ли новый тренер уважать Кубок России, или приоритетными окажутся матчи чемпионата? У «Оренбурга» появится шанс на успех против «Ахмата», если обе команды применят ротацию.
«Краснодару» нужно отыграться за первый тур
Среда: «Сочи» – «Крылья Советов», 18:30; «Динамо» – «Краснодар», 20:45.
Чемпионы страны дома уступили «Крыльям Советов» в первом туре группового этапа Кубка России. Дальше были две сложнейшие победы над «Динамо» и «Оренбургом» с одинаковой разницей мячей 1:0, но подопечные Мусаева не убедили публику, что полностью готовы к сезону. Чемпионы не набрали форму, а перемены в составе в матче против московского «Динамо» сделают поединок привычных соперников ещё интереснее. Карпину нужна победа после осечки с «Сочи» в чемпионате. И тяжело спрогнозировать отношение фаворитов к групповому этапу Пути РПЛ. По вывеске поединок «Динамо» и «Краснодара» в Москве является центральным матчем второго тура. Но если тренеры Карпин и Мусаев проверят молодых исполнителей и используют много резервистов, то могут испортить встречу. Можно ли сказать, что оппонентов в среду вечером устроит ничья? Поскольку «Динамо» дальше сыграет против ЦСКА в чемпионате, а «Краснодар» встретит дома «Сочи», то в очном матче они могут сэкономить силы. Команды уже встречались в новом чемпионате, теперь Карпину нужен реванш против Мусаева, ведь без ряда основных исполнителей тренер увидел поражение после гола Кордобы и без ударов в створ ворот Агкацева.
«Спартак» готовится к поединку против Семака
Вторник: «Спартак» – «Динамо» Мх, 20:45.
Четверг: «Пари НН» – «Ростов», 17:30.
Тренер «Спартака» Станкович понимает, что домашнее поражение от «Зенита» в РПЛ, особенно в одни ворота, заставит руководство московского клуба с ним немедленно расстаться. Деяну в центральном поединке следующего тура нужна хотя бы ничья. Состояние соперника позволяет помечтать, но для начала тренеру «красно-белых» надо найти оптимальную схему посреди недели. Своеобразной репетицией решающего матча станет поединок «Спартака» против «Динамо» из Махачкалы. Этот смелый соперник и сам играет, и оппонентам не мешает. «Спартак» уже сломал неудобную и знакомую команду в рамках РПЛ, но тот успех является единственным для Станковича в новом чемпионате. А вот в Кубке России «красно-белые» по делу набрали три очка в игре с «Ростовом». Теперь соперник не выше классом, зато махачкалинцы упрямее на поле. Это «Динамо» наигралось против «Спартака» в прошлом сезоне, они понимают подход нестабильного фаворита. Москвичи точно не в лучшей форме, но им очень нужна победа после неудачного дерби против «Локомотива». А вот у «Ростова» будет повторение последнего поединка чемпионата, снова сыграют с «Пари НН», только на этот раз в гостях. В воскресенье нижегородцы рано остались в меньшинстве и уступили в один мяч, а в четверг в Кубке России будет много перестановок в составах. Оба аутсайдера РПЛ мечтают о победе, чтобы зацепиться за плей-офф в кубковом турнире.
«Локомотиву» важно оторваться ото дна
Вторник: «Акрон» – ЦСКА, 16:15.
Среда: «Локомотив» – «Балтика», 18:30.
«Железнодорожники» идут на первой строчке в таблице РПЛ – идеальный результат, имеют четыре победы подряд, но вместе с «Балтикой» оказались на дне своего квартета в Кубке России. Московский коллектив дома примет упрямую команду тренера Талалаева. После кубкового поражения Галактионова в дерби от ЦСКА молодой наставник может применить щадящую ротацию против «Балтики». «Локомотив» на ходу, у команды хватает сильных резервистов, чтобы огорчить гостей в столице. Впрочем, у Талалаева тоже часто работали замены, так что игра москвичей и калининградцев, если повезет, окажется одной из самых любопытных во всём втором туре Пути РПЛ. Также могут показать достойный футбол ЦСКА и «Акрон». В матче против «Локомотива» в первом туре тренер Челестини выпустил в основе многих футболистов привычного стартового состава, а теперь надо подумать. На выходных у ЦСКА братское дерби с «Динамо». Соперника Карпина в том матче устроит только победа. «Армейцы» на ходу. Возможно, Челестини снова доверится выносливости подопечных, из-за чего «Акрону» не повезет. У коллектива с Дзюбой приличный старт сезона, но после победы над «Балтикой» и ничьей против «Динамо» из Махачкалы их ждёт более сильный соперник. ЦСКА может нанести клубу из Тольятти поражение, но в Кубке России нередко бывают сюрпризы, так как отличается отношение футболистов к соревнованию. Многие экономят силы на поединки чемпионата, вроде «Динамо» с ЦСКА, или «Спартак» против «Зенита». Но Кубок тоже порадует не только веселыми матчами любителей.