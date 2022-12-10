Экс-игрок «Спартака» назвал претендента на звание лучшего вратаря ЧМ-2022

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» назвал главного претендента на звание лучшего вратаря ЧМ -2022.

Ливакович – главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Он не только вчера показал своё высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарём турнира.

Хочу отметить, что он мало играет на выходах и это мне в нём нравится больше всего. Вообще, это не обязанность голкипера – часто выходить из ворот. Защитники должны играть в таких эпизодах, а вратарям не нужно участвовать в сомнительных моментах в игре. Очень часто допускают ошибки и защитники, и голкиперы, когда они начинают играть в пас между собой. Этого нельзя делать, это дурная манера европейского и мирового футбола.