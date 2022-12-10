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Мостовой: «Мбаппе сметает всё. Посмотрим, как против него сыграет Уокер»

сегодня, 13:48
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.

Французы немного фавориты, потому что у них есть Мбаппе, который сметает всё: он способен в одиночку сделать разницу. Но против Мбаппе будет играть неплохой и быстрый защитник Уокер. Будет интересно на это посмотреть.

Я бы поставил 55 на 45 в пользу Англии. Из Мбаппе вырисовывается явный кандидат на получение «Золотых мячей» после Роналду и Месси.

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Все комментарии
minamata
minamata
сегодня в 15:12
Мбаппе сегодня забьет.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:08
Правильно сказал: Мбаппе сметает всё, а Уокер просто неплохой защитник. Но "неплохой", что бы справиться с Мбаппе - маловато будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:00, ред.
Мбаппе впечатляет...

Не пенальничает...волосами не забивает....на фото рот рукой не прикрывает...после гола не танцует...парикмахера с собой не возит....уши Ван Галу не показывает......

Просто хорошо делает свою работу !!!
12 последних игр в ЛЧ,Лиге1,ЧМ - 13 голов....

Удачи ему сегодня...против "Острова Невезения !!!!!!!!"
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:54
Да уж, поверхностное мнение, Франция это в первую очередь Жиру, а не тот кто в конце игры стату набивает
Гость
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