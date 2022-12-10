Мостовой: «Мбаппе сметает всё. Посмотрим, как против него сыграет Уокер»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.
Французы немного фавориты, потому что у них есть Мбаппе, который сметает всё: он способен в одиночку сделать разницу. Но против Мбаппе будет играть неплохой и быстрый защитник Уокер. Будет интересно на это посмотреть.
Я бы поставил 55 на 45 в пользу Англии. Из Мбаппе вырисовывается явный кандидат на получение «Золотых мячей» после Роналду и Месси.
Не пенальничает...волосами не забивает....на фото рот рукой не прикрывает...после гола не танцует...парикмахера с собой не возит....уши Ван Галу не показывает......
Просто хорошо делает свою работу !!!
12 последних игр в ЛЧ,Лиге1,ЧМ - 13 голов....
Удачи ему сегодня...против "Острова Невезения !!!!!!!!"
Не пенальничает...волосами не забивает....на фото рот рукой не прикрывает...после гола не танцует...парикмахера с собой не возит....уши Ван Галу не показывает......
Просто хорошо делает свою работу !!!
12 последних игр в ЛЧ,Лиге1,ЧМ - 13 голов....
Удачи ему сегодня...против "Острова Невезения !!!!!!!!"