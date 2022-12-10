Мостовой: «Мбаппе сметает всё. Посмотрим, как против него сыграет Уокер»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ -2022 между Англией и Францией.

Французы немного фавориты, потому что у них есть Мбаппе, который сметает всё: он способен в одиночку сделать разницу. Но против Мбаппе будет играть неплохой и быстрый защитник Уокер. Будет интересно на это посмотреть.

Я бы поставил 55 на 45 в пользу Англии. Из Мбаппе вырисовывается явный кандидат на получение «Золотых мячей» после Роналду и Месси.