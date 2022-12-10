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Карпин: «Взял бы Мбаппе и Холанда в „Ростов“ с закрытыми глазами»

сегодня, 09:58

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.

Кого бы я взял в «Ростов»? Любого с закрытыми глазами. И ещё десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.

Будет ли Шомуродов в десятке? Он был бы в двадцатке, возможно.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 16:41
Карпин в Спартаке: - Фалькао к нам не поедет... Гыгыгы
salleeh
salleeh
сегодня в 13:14
Если бы не интернет, то только в Ростове бы знали, какой Валера «гений»…
Сп62
Сп62
сегодня в 12:21
Нормальное желание, хотя и нереальное.
Храневец
Храневец
сегодня в 11:57
И они бы поехали в Ростов только закрыв глаза ,чтобы ничего не видеть !
Брулин
Брулин
сегодня в 11:21
Прочёл заголовок , хотел пошутить про Шомуррдова
А про него и так упомянули 😒
протон
протон
сегодня в 11:14
Мбаппе и Холанд, несомненно, сегодня лучшие в мире. Против Холанда играет то, что он не участвует в ЧМ. Этим он напоминает Беста, который мог бы стать еще более известным и получить еще больше лавров, поиграй он на ЧЕ и ЧМ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:47
Карпин уже решил в концовке матча сделать замену Мбаппе на Холанда....
Но этому помешал крик официантки : "Мужчина или заказывайте ещё или идите спать домой!!!"
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:47
Интересно а Мбаппе или Холанд знают кто такой Валера и команда Ростов???
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:36
Но не летят туда сегодня самолёты...
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Это Валера...он Зидана шатал...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:32
Мбаппе и Холанд:
-А, кто это такой!?
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:32
Мечты-мечты, где ваша сладость?
Futurista
Futurista
сегодня в 10:29
Не поедут Валер, ...ты же знаешь...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:22
Своих таких искать надо - Россия то большая.
Tostao
Tostao
сегодня в 10:05
А вот в некоторых командах таким образом и налажена селекция - с закрытыми глазами.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:04
Ну всё правильно сказал. Нападающие экстра класса , которых бы взял любой тренер и тоже с закрытыми глазами. )
Гость
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