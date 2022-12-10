Карпин: «Взял бы Мбаппе и Холанда в „Ростов“ с закрытыми глазами»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.
Кого бы я взял в «Ростов»? Любого с закрытыми глазами. И ещё десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.
Будет ли Шомуродов в десятке? Он был бы в двадцатке, возможно.
А про него и так упомянули 😒
А про него и так упомянули 😒
Но этому помешал крик официантки : "Мужчина или заказывайте ещё или идите спать домой!!!"
Но этому помешал крик официантки : "Мужчина или заказывайте ещё или идите спать домой!!!"
-А, кто это такой!?
-А, кто это такой!?