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Червиченко: «Португалии без Роналду лучше. Не хочу, чтобы он был в старте»

сегодня, 14:09
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗакончился 1-й тайм

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Марокко и Португалией.

Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились. Мне кажется, что Роналду — это такая гиря на яйцах Португалии. У них идёт процесс отторжения Роналду от коллектива. Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.

Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать.

Встреча пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:04
Теперь и люди с именем в футболе хотят на нем попиариться, а то про них самих давно забыли!!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:43
а составу сборной России без тех игроков что есть сейчас - было бы лучше
кроме Головина конечно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:35
Хоть бы кто-то высказался в поддержку Роналду, а то все грязь льют.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:18
Это точно. Роналду уже не игрок. Слишком большое самомнение, которое заглушило его, как игрока.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:12
Видеть Рони на скамейке, его лицемерную улыбку, бесценно).
drug01
drug01
сегодня в 14:44
А почему? Пусть будет в составе, тогда можно списать неудачу на него
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:29
Роналду сейчас не в оптимальной форме, но один матч может все перевернуть и может сделать из него героя.
Уверен, что Португалия пройдёт дальше, Марокко уже прыгнула выше головы на этом чм, но вот будет ли Рон в старте или нет, это уже решать тренеру.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:24
Лучше бы он уехал
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:18
Роналду просто лишний в команде
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:13
Роналду нужен в этом матче. Насыщение полузащиты не даст плюсов, нужны два нападающих минимум со стартового свистка.
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 14:12
Червиченнко тупорылый идиот, поэтому обращать внимание на его рыгань смысла нет.
Elliada
Elliada
сегодня в 14:10
Уже сообщили, что его не будет в старте. Португалия хочет выиграть, поэтому он не выйдет на поле
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