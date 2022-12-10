Червиченко: «Португалии без Роналду лучше. Не хочу, чтобы он был в старте»

Экс-президент «Спартака» высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ -2022 между Марокко и Португалией.

Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились. Мне кажется, что Роналду — это такая гиря на яйцах Португалии. У них идёт процесс отторжения Роналду от коллектива. Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.

Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать.