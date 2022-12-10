Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Экс-футболист «Спартака» раскритиковал игру Неймара

сегодня, 09:37
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022.

Бразильский форвард забил Хорватии в 1/4 финала мундиаля и сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную команду. У обоих теперь по 77 забитых мячей.

Сборная Бразилии всегда славилась тем, что взращивает звёзд, которые могли бы приносить команде заметный успех. Неймар – это избалованный футболист. Это не Пеле, который играл на команду, для команды. Он играет для себя.

Когда он «просыпается» на поле и на него начинают играть, у него всё прекрасно получается, но это происходит не всегда. Чаще всего он играет вполсилы. Вообще по игре Бразилии я не заметил ни одного футболиста, который был бы похож на Пеле, Диди, Роналдо. Нет ярко выраженных звёзд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший игрок «Спартака» рассказал, какие сборные проявят себя в будущем
Сегодня, 17:49
Бывший тренер ЦСКА высказался о том, что Роналду снова попал в запас на ЧМ
Сегодня, 17:21
Мостовой: «Никто не имеет права критиковать Месси и Роналду»
Сегодня, 15:44
Шалимов: «Может, Роналду уже уехал из сборной Португалии»
Сегодня, 15:30
Экс-игрок «Спартака» назвал претендента на звание лучшего вратаря ЧМ-2022
Сегодня, 14:59
Червиченко: «Португалии без Роналду лучше. Не хочу, чтобы он был в старте»
Сегодня, 14:09
Сортировать
Все комментарии
el777
el777
сегодня в 15:11
Он злой потому что ему Форд не подарили.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:37
Логично)...согласен...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:37, ред.
В Зените - игроки...
А в сборной Бразилии - танцоры...

Малком и Клаудиньо если ездят на международные турниры то выигрывают их...
А эти...приехали..поплясали...покрасили волосы..поплясали....получили леща...опять поплясали...и домой...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:28
Точно...все бразильские звёзды в Зените играют)...
cska1948
cska1948
сегодня в 10:25
Неймар классный футболист, но НЕ король! Так что сравнивать его с Пеле НЕ стоит.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:18
Неймар забил и сделал это красиво ,а вот такие как ты сидят у тотализатора !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:14
Вообще по игре Бразилии я не заметил ни одного футболиста, который был бы похож на Квинси, Соболева, Шамара. Нет ярко выраженных звёзд.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:03
Это второй Рони, но мальчик, который плачет, но и не девочка, пока.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:45
Зато весело...летите голуби...летите))...

Narek89
Narek89
сегодня в 09:42
Просто правда в том, что Неймар и хотел что-то сделать на поле и сделал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 