Экс-футболист «Спартака» раскритиковал игру Неймара

Бывший футболист «Спартака» высказался об игре нападающего сборной Бразилии на ЧМ -2022.

Бразильский форвард забил Хорватии в 1/4 финала мундиаля и сравнялся с по количеству голов за национальную команду. У обоих теперь по 77 забитых мячей.

Сборная Бразилии всегда славилась тем, что взращивает звёзд, которые могли бы приносить команде заметный успех. Неймар – это избалованный футболист. Это не Пеле, который играл на команду, для команды. Он играет для себя.

Когда он «просыпается» на поле и на него начинают играть, у него всё прекрасно получается, но это происходит не всегда. Чаще всего он играет вполсилы. Вообще по игре Бразилии я не заметил ни одного футболиста, который был бы похож на Пеле, Диди, Роналдо. Нет ярко выраженных звёзд.