Экс-футболист «Спартака» раскритиковал игру Неймара

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022.
Бразильский форвард забил Хорватии в 1/4 финала мундиаля и сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную команду. У обоих теперь по 77 забитых мячей.
Сборная Бразилии всегда славилась тем, что взращивает звёзд, которые могли бы приносить команде заметный успех. Неймар – это избалованный футболист. Это не Пеле, который играл на команду, для команды. Он играет для себя.
Когда он «просыпается» на поле и на него начинают играть, у него всё прекрасно получается, но это происходит не всегда. Чаще всего он играет вполсилы. Вообще по игре Бразилии я не заметил ни одного футболиста, который был бы похож на Пеле, Диди, Роналдо. Нет ярко выраженных звёзд.
А в сборной Бразилии - танцоры...
Малком и Клаудиньо если ездят на международные турниры то выигрывают их...
А эти...приехали..поплясали...покрасили волосы..поплясали....получили леща...опять поплясали...и домой...
А в сборной Бразилии - танцоры...
Малком и Клаудиньо если ездят на международные турниры то выигрывают их...
А эти...приехали..поплясали...покрасили волосы..поплясали....получили леща...опять поплясали...и домой...
https://youtu.be/ylPiMFq13Es