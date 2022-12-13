Дешам: «У Гризманна менталитет великого футболиста»

Главный тренер сборной Франции высоко отозвался о нападающем команды .

Антуан невероятен. Он из тех футболистов, которые изменяют коллектив. Его техника имеет важное значение, он выполняет огромный объем работы. Антуан здорово смотрится в новой роли. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу.

Антуан ставит коллектив на первое место. Он гораздо более щедрый, чем это часто бывает. Уже 10 лет Антуан выступает на высшем уровне. У него были сложные периоды, но у него менталитет великого футболиста: он всегда рядом, когда нужен.