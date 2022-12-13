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Дешам: «У Гризманна менталитет великого футболиста»

сегодня, 14:56

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко отозвался о нападающем команды Антуане Гризманне.

Антуан невероятен. Он из тех футболистов, которые изменяют коллектив. Его техника имеет важное значение, он выполняет огромный объем работы. Антуан здорово смотрится в новой роли. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу.

Антуан ставит коллектив на первое место. Он гораздо более щедрый, чем это часто бывает. Уже 10 лет Антуан выступает на высшем уровне. У него были сложные периоды, но у него менталитет великого футболиста: он всегда рядом, когда нужен.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 15:09
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Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:03
Вы главное его не перехвалите... а то уже у него был провал в карьере
Гость
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