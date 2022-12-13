Льорис: «Все великие футболисты промахивались с пенальти»

Голкипер сборной Франции поделился мнением о своем одноклубнике по «Тоттенхэму» и нападающем сборной Англии . Англичанин не реализовал пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Франции. Команда Льориса в итоге победила (2:1).

Это непростая игра для англичан. Думаю, Кейн может гордиться тем, чего достиг со своей национальной командой.

Все великие футболисты промахивались с пенальти – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе. Уверен, Кейн вернется и еще поможет своей сборной и «Тоттенхэму» блистать.