Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Льорис: «Все великие футболисты промахивались с пенальти»

сегодня, 14:33
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о своем одноклубнике по «Тоттенхэму» и нападающем сборной Англии Харри Кейне. Англичанин не реализовал пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Франции. Команда Льориса в итоге победила (2:1).

Это непростая игра для англичан. Думаю, Кейн может гордиться тем, чего достиг со своей национальной командой.

Все великие футболисты промахивались с пенальти – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе. Уверен, Кейн вернется и еще поможет своей сборной и «Тоттенхэму» блистать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам: «У Гризманна менталитет великого футболиста»
Сегодня, 14:56
Энрике сравнил Педри с известным книжным персонажем
Сегодня, 12:56
Ибрагимович назвал будущего победителя чемпионата мира
Сегодня, 11:54
Эрикссон: «Представляю Почеттино в роли тренера сборной Англии»
Сегодня, 09:22
Луис Энрике высказался о своём будущем
Сегодня, 08:25
Варан рассказал о цели сборной Франции на чемпионате мира
Сегодня, 08:12
Сортировать
Все комментарии
Chaumont
Chaumont
сегодня в 15:06
у кейна есть шанс, по-французски его фамилия звучала бы "канэ", бери гражданство, пробивайся в сборную франции - побеждай
Любoмир
Любoмир
сегодня в 15:05
Да, промахивались, но не все в такой ответственный момент
Detroit_07
Detroit_07
сегодня в 15:00
Мбаппе уже стал великим?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:51
Все великие промахивались...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:50
Я больше не буду комментировать. Причина: неоднократное удаление моих комментарий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:46
Легко затесаться к великим: промажь с точки, и -вуаля!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:43
Да, согласен про великих, бывало такое…только Кейн тут причём
matrix333
matrix333
сегодня в 14:34
Все великие футболисты промахивались с пенальти
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 