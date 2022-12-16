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Алькантара: «Нам необходимо стать лучше во всём»

вчера, 23:54

Футболист «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высказался об ожиданиях от своей команды во второй части сезона.

Что нужно улучшить «Ливерпулю»? Мне кажется, все. Как футболист и болельщик «Ливерпуля», я уверен в том, что нам необходимо стать лучше во всем. Мы обязаны взять все возможные трофеи, мы вновь будем участвовать в чемпионской гонке, хотя осознаем, что это будет непросто. Но у нас есть и другие турниры, поэтому будем играть на победу во всех соревнованиях.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 08:22
настрой хороший, теперь дело за малым - воплотить это на поле.
и без главной проблемы - поменьше травм.
Успеха!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:03
Правильные рассуждения Тьяго. Ливерпулю пора вспомнить, что он Ливерпуль. Да чемпионство в этом году проблематично, но побороться за ЛЧ вполне реально.
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