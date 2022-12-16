Алькантара: «Нам необходимо стать лучше во всём»

Футболист «Ливерпуля» высказался об ожиданиях от своей команды во второй части сезона.

Что нужно улучшить «Ливерпулю»? Мне кажется, все. Как футболист и болельщик «Ливерпуля», я уверен в том, что нам необходимо стать лучше во всем. Мы обязаны взять все возможные трофеи, мы вновь будем участвовать в чемпионской гонке, хотя осознаем, что это будет непросто. Но у нас есть и другие турниры, поэтому будем играть на победу во всех соревнованиях.