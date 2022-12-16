Шевченко: «Месси можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле»

Экс-нападающий сборной Украины поделился своим мнением о .

Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира. Считаю ли я Месси лучшим футболистом в истории? Думаю, да.