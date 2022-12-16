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Шевченко: «Месси можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле»

вчера, 23:38

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о Лионеле Месси.

Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира. Считаю ли я Месси лучшим футболистом в истории? Думаю, да.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:12
Видимо так и Есть как сказал Андрей Шевченко - ГУРУ от футбола...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:27
У каждого свое мнение. Пусть Шевченко думает. так.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:20
Везде успевает подлизываться.
witynchik
witynchik
сегодня в 00:51, ред.
Андрей Николаевич, в истории футбола точно нет.
В каждой эпохе были и будут свои идолы.
Так же, как и ты сам. Спасибо тебе за тот Великий Милан
протон
протон
вчера в 23:58
Сейчас Месси вообще один из главных символов футбола.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 23:46
ваще пох на твое мнение
shur
shur
вчера в 23:45
...и Яшиным!!!
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