Шевченко: «Месси можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле»

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о Лионеле Месси.
Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира. Считаю ли я Месси лучшим футболистом в истории? Думаю, да.
В каждой эпохе были и будут свои идолы.
Так же, как и ты сам. Спасибо тебе за тот Великий Милан
В каждой эпохе были и будут свои идолы.
Так же, как и ты сам. Спасибо тебе за тот Великий Милан