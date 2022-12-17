Радимов: «Марциняка назначили на финал ЧМ, потому что другие накосячили»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов с юмором прокомментировал назначение польского арбитра Шимона Марциняка на финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.
Игра пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 по московскому времени. Марциняку будут помогать ассистенты Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич и арбитр VAR Томаш Квятковский. Четвёртым арбитром станет Исмаил Эльфат из США.
Все претенденты на финал накосячили. Поэтому методом исключения прошёл Марциняк, он отработал свои матчи, его поставили. Если выбирал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, то мог ориентироваться по причёске. Читал, что Марциняк родился 7 января. В 1986 году финал судил арбитр, который родился в этот же день, отработал хорошо.