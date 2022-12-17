Радимов: «Марциняка назначили на финал ЧМ, потому что другие накосячили»

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сегодня, 09:58

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России с юмором прокомментировал назначение польского арбитра на финальный матч ЧМ -2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

Игра пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 по московскому времени. Марциняку будут помогать ассистенты Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич и арбитр VAR Томаш Квятковский. Четвёртым арбитром станет Исмаил Эльфат из США .