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Радимов: «Марциняка назначили на финал ЧМ, потому что другие накосячили»

сегодня, 09:58
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов с юмором прокомментировал назначение польского арбитра Шимона Марциняка на финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

Игра пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 по московскому времени. Марциняку будут помогать ассистенты Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич и арбитр VAR Томаш Квятковский. Четвёртым арбитром станет Исмаил Эльфат из США.

Все претенденты на финал накосячили. Поэтому методом исключения прошёл Марциняк, он отработал свои матчи, его поставили. Если выбирал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, то мог ориентироваться по причёске. Читал, что Марциняк родился 7 января. В 1986 году финал судил арбитр, который родился в этот же день, отработал хорошо.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 13:14
Я перед началом чемпа говорил болеем за Польшу, они наши старшие братья-славяне. И вот Польша в финале! Польша победит в любом случае!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:15
Ну если быть честным, то он тоже не самый пушистый и косяков хватало
Гость
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