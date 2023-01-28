Лунёв может покинуть «Байер»

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вчера, 12:05

Агент вратаря «Байера» Антон Смирнов рассказал о травме игрока, а также сообщил о том, что в связи с покупкой немецким клубом нового голкипера ситуация с дальнейшим сотрудничеством его клиента с «Байером» меняется кардинально.

27 января появилась информация о том, что «фармацевты» приобрели вратаря «Реймса» Патрика Пенца в связи с травмой россиянина.