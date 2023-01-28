Лунёв может покинуть «Байер»

Агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал о травме игрока, а также сообщил о том, что в связи с покупкой немецким клубом нового голкипера ситуация с дальнейшим сотрудничеством его клиента с «Байером» меняется кардинально.
27 января появилась информация о том, что «фармацевты» приобрели вратаря «Реймса» Патрика Пенца в связи с травмой россиянина.
Приобретение вратаря связано непосредственно с тем, что в последние три-четыре дня Андрею нездоровится. Эта история тянулась определённое время, у него защемило нерв. Чтобы не запускать это, было проведено тестирование, и есть положительная новость. Очень надеемся, что обнаружен первоисточник всех проблем последних лет. Там нет ничего серьёзного, просто не могли выявить первопричину. Теперь началась работа над этой проблемой. Андрей выполняет специальные упражнения, и за последние два дня почувствовал себя гораздо лучше. Но в силу таких обстоятельств «Байер» взял голкипера. И руководство клуба, и тренер по вратарям поговорили с Андреем, прежде чем подписать нового вратаря. С нашей стороны есть полное понимание клуба.
Это изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и «Карабах». С «Карабахом» мы не вели прямые переговоры, но сегодня я разговаривал с Симоном Рольфесом (спортивный директор «Байера»), он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо. Позиция «Байера» — уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдётся приемлемый вариант и всё будет хорошо со здоровьем. Если нет — тоже никаких проблем, Лунёв останется в «Байере» до конца контракта. Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение. Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти. Есть страны, где трансферные окна закрываются позже — те же Турция, Азербайджан.
Здоровья ему .
Здоровья ему .