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Лунёв может покинуть «Байер»

вчера, 12:05

Агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал о травме игрока, а также сообщил о том, что в связи с покупкой немецким клубом нового голкипера ситуация с дальнейшим сотрудничеством его клиента с «Байером» меняется кардинально.

27 января появилась информация о том, что «фармацевты» приобрели вратаря «Реймса» Патрика Пенца в связи с травмой россиянина.

Приобретение вратаря связано непосредственно с тем, что в последние три-четыре дня Андрею нездоровится. Эта история тянулась определённое время, у него защемило нерв. Чтобы не запускать это, было проведено тестирование, и есть положительная новость. Очень надеемся, что обнаружен первоисточник всех проблем последних лет. Там нет ничего серьёзного, просто не могли выявить первопричину. Теперь началась работа над этой проблемой. Андрей выполняет специальные упражнения, и за последние два дня почувствовал себя гораздо лучше. Но в силу таких обстоятельств «Байер» взял голкипера. И руководство клуба, и тренер по вратарям поговорили с Андреем, прежде чем подписать нового вратаря. С нашей стороны есть полное понимание клуба.

Это изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и «Карабах». С «Карабахом» мы не вели прямые переговоры, но сегодня я разговаривал с Симоном Рольфесом (спортивный директор «Байера»), он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо. Позиция «Байера» — уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдётся приемлемый вариант и всё будет хорошо со здоровьем. Если нет — тоже никаких проблем, Лунёв останется в «Байере» до конца контракта. Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение. Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти. Есть страны, где трансферные окна закрываются позже — те же Турция, Азербайджан.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 18:54
Азербайджанский Карабах неплохой вариант, постоянно играет в Еврокубках, и климат в Баку теплее.
112910415
112910415
вчера в 15:20
главное - руки не опускать
dok66
dok66
вчера в 15:03
Жаль , что так сложилось . Может , если разобрались с причиной проблем по здоровью , еще поиграет . Хотя защемление нерва - очень неприятная проблема .
Здоровья ему .
ДСА
ДСА
вчера в 13:45
В общем нужно искать клуб попроще.
Loko57
Loko57
вчера в 13:22
Не повезло чуваку.
adekvat
adekvat
вчера в 13:06
И так задержался уже.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 13:04
Пусть играет в РПЛ, там есть будущее))
b5qtnmk6ngpp
b5qtnmk6ngpp
вчера в 12:54
Значит шансов у Лунёва поиграть малы,
lotsman
lotsman
вчера в 12:51
Куда нибудь пристроится, если успеет.
Брулин
Брулин
вчера в 12:13
«Байер» в связи с травмой Лунева подписал вратаря «Реймса» и сборной Австрии Пентца
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