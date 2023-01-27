"В ЦСКА оценили слухи об интересе к Дзюбе"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о слухах касательно интереса клуба к нападающему Артёму Дзюбе.
Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артёма Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел.
Ранее появилась информация о процессе перехода игрока в другой клуб РПЛ.
Из Нижнего говорят его 6 раз выгоняли...
Из Нижнего говорят его 6 раз выгоняли...
Может, его запросы велики, может, тренеры не видят в нём игрока своей команды - вот что хотелось бы узнать. В том числе и от него самогО, а именно: что ему нужно ?
Может, его запросы велики, может, тренеры не видят в нём игрока своей команды - вот что хотелось бы узнать. В том числе и от него самогО, а именно: что ему нужно ?
о футболе никто не думает
о футболе никто не думает
Ржали как Кони
Ржали как Кони