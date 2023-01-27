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В ЦСКА оценили слухи об интересе к Дзюбе

вчера, 20:11

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о слухах касательно интереса клуба к нападающему Артёму Дзюбе.

Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артёма Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел.

Ранее появилась информация о процессе перехода игрока в другой клуб РПЛ.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:43
Вообще непонятно зачем кому то нападающий 34-35 лет да еще за такие бабки. Все равно сезон без ЕК так пока лучше молодых пацанов наигрывать а не звать старого капризного и жадного шлифовальщика торпеды. ИМХО..
ABir
ABir
сегодня в 07:26
Значит что-то было
Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:23
Без еврокубки не хотять усилиться клубы рпл
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:05
Гаича в Верону...Заболотного на лавку...Дзюбу в центр нападения...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:55
На сегодня осталось 2-4 клуба в РПЛ...в которых ещё не видели Дзюбу в очереди на медосмотр...
Из Нижнего говорят его 6 раз выгоняли...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:42
Меня интересует другое. Артём, насколько мне подсказывает интуиция, может усилить переднюю линию любой команды РПЛ, но почему - то ни одна из них не хочет подписывать его. Одни слухи, распространяемые неизвестно кем, а время уходит, футболист не молодеет, ещё сезон - два, и он уже никому не будет нужен.
Может, его запросы велики, может, тренеры не видят в нём игрока своей команды - вот что хотелось бы узнать. В том числе и от него самогО, а именно: что ему нужно ?
lotsman
lotsman
вчера в 22:26
Ну точно, эта клоунада не скоро закончится.
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:16
А за призами ?
dok66
dok66
вчера в 22:08
ЦСКА он никогда не был интересен , о чем разговор .
Futurista
Futurista
вчера в 21:59
Трансфер был бы чумовой)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:57
Это даже оскорбление в наш адрес.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:38, ред.
Антоша + Артюша = ПЕРЕБОР )))).
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 21:34
Слава богам и адекватности ЦСКА
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:26
Дзюба интересен нефутбольным,остальному он поставил мат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:01
Такое даже в страшном сне накануне дембеля не могло присниться. У кого то нездоровые фантазии.
Gahi
Gahi
вчера в 20:52
Артём Дзюба последнее время очень часто отдавал честь после забитого мяча в ворота своих соперников. В которых прикладывал руку к виску и таким образом словно отдавал честь тренеру и начальникам команды. Но для ЦСКА этого недостаточно, чтобы играть Артёму за Армейцев.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:40
после легенды болотной уже во все можно поверить
о футболе никто не думает
112910415
112910415
вчера в 20:40
в медийном поле водятся жестокие шутники !
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:34, ред.
"В ЦСКА оценили слухи об интересе к Дзюбе"

Ржали как Кони
pomor45
pomor45
вчера в 20:31
Это шуршание вокруг Дзюбы нужно журналистам, они его и производят.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:27
Песня спета, остался только припев...)
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