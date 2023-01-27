"В ЦСКА оценили слухи об интересе к Дзюбе"

1674839487

вчера, 20:11

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о слухах касательно интереса клуба к нападающему .

Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артёма Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел.