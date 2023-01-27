Европейцы разбирают топ-игроков РПЛ. ПСЖ охотится за экс-футболистом «Барсы», Сперцян интересен ПСВ

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вчера, 22:18

Турки предлагают мизерные суммы за лучших.

Европейские клубы потихоньку выманивают оставшихся качественных игроков из Российской Премьер-Лиги. Если летом такими стали Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Алексис Бека Бека, то сейчас расстаться со своими лидерами может даже «Зенит».

«Пари Сен-Жермен» претендует на Малкома

Хотя бразильский вингер отлично чувствует себя в России – даже сообщалось, что собирался получить паспорт РФ , чтобы меньше платить по налогам. История утихла, но процесс требует времени. В любом случае в составе «Зенита» игроку хватает игровой практики, тем более он относится к числу лидеров – сейчас это самый дорогой футболист в РПЛ , по версии Transfermarkt и лучший бомбардир команды в текущем чемпионате (12 голов в 17 играх).

Но даже так один из вариантов продолжения карьеры – слишком соблазнительный. Речь о «Пари Сен-Жермен». Что интересно – источник сообщает, что инициатором переговоров по потенциальной сделке являются представители игрока. Позднее отмечалось, что французский гранд пытался договориться с «Зенитом» и раньше, но параллельно вел других футболистов на усиление атакующей группы. Теперь Малком – основной вариант для парижан.

Стороны уже имеют опыт взаимодействия – в недавнем прошлом боссы ПСЖ покупали из «Зенита» аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Он пробыл в команде 4 сезона с небольшим.

«Бешикташ» собирается забрать Вильмара Барриоса

«Сине-бело-голубые» успели потерять одного лидера – защитник сборной Хорватии Деян Ловрен подписал контракт с «Лионом». Если потеряют хотя бы еще одного, бороться за чемпионство будет намного сложнее. А инсайды говорят об уходе сразу двоих.

Вильмар замыкает топ-3 рейтинга самых дорогих игроков чемпионата России (его оценивают в 20 миллионов евро). Для «Зенита» он важен настолько же, как и Малком. Колумбиец вычищает всю опорную зону, не допускает моментов – он лучший в команде по количеству отборов (2.5) и перехватов (1.7) за матч.

И вот на системообразующего опорника действующего чемпиона России вышел «Бешикташ». До этого турки пытались подписать другого опорника (о нем речь пойдет ниже), но теперь переключились на Барриоса. Сообщалось, что боссы турецкого коллектива уже направили «Зениту» предложение о трансфере. Также отмечается, что сумма компенсации, которую «Бешикташ» готов выплатить петербуржцам, ничтожно мала – 3 млн евро. За такие деньги «сине-бело-голубые» вряд ли согласятся отдать даже бутсы Вильмара.

Три клуба в охоте за Сперцяном

Сергей Галицкий может наконец увидеть воспитанника академии своего клуба в европейском чемпионате – на лучшего бомбардира «Краснодара» претендуют сразу несколько добротных команд. Наиболее предметный интерес исходит от ПСВ .

Голландцы, по слухам, уже контактировали с окружением хавбека, а скауты клуба находятся на сборах «Краснодара» и следят за тренировками Эдуарда, общаются с ним. Сделку якобы хотят оформить уже в январе.

Помешать ПСВ в оформлении перехода могут «Лацио» и «Вильярреал» — они уже включились в борьбу за Сперцяна. Но есть одно препятствие – сообщается, что южане имеют соглашение с молодым игроком, по которому он не станет переходить в другой клуб этой зимой.

Изидора ждут на родине

Причем еще осенью агент Вильсона заявлял, что тот планирует остаться в «Локомотиве». Сейчас речь идет уже о переговорах сразу с пятью командами. После новогодних праздников появились сообщения, что арендовать француза хочет «Шальке» — правда, стороны не сошлись в условиях трансфера. Немцы не стали включать в соглашение пункт об обязательном выкупе, а «Локо» согласен отпустить игрока лишь при его наличии.

Позднее Изидор попал на радары «Лорьяна» — французы видят в нападающем замену вингеру Данго Уаттара, который чуть ранее перешел в «Борнмут». Проблема та же, что и в переговорах «Шальке» — стороны не могут договориться о включение в арендное соглашение пункта об обязательном выкупе.

Зато удовлетворить требования «красно-зеленых» готов «Лион». Коллектив точечно усиливается под борьбу за еврокубки (сейчас «Олимпик» занимает 9-е место в Лиге 1) – до этого селекционеры привезли центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена, теперь вот ведут переговоры с «Локомотивом». По предварительным данным, сумма отступных, которые получат «железнодорожники», составляет 6 миллионов евро. Потраченные деньги они окупят сполна.

Турки пытались договориться по Смолову и Баринову

В отношении этих двоих слухи утихли так же стремительно, как появились. Но шанс уехать в Европу у Федора и Дмитрия был.

Опорником «Локомотива» заинтересовался «Бешикташ». Турки отчаянно ищут усиление опорной зоны, но почему-то думают, что российские клубы согласятся на скромные суммы по отступным – Барриос, за которого они собирались отдать около 3 миллионов, стоит намного больше. С «железнодорожниками» и вовсе хотели договориться на 1,2 млн, затем, встретив сопротивление, «Бешикташ» увеличил сумму до 4 млн. «Красно-зеленые» были готовы расстаться с воспитанником за 5 млн, однако после озвученной суммы турецкий коллектив взял паузу.

После неудачной попытки заполучить Вильмара «черные орлы» вернулись к кандидатуре Баринова – и сообщается, что готовы сделать более выгодное предложение.

С «Динамо» по Федору Смолову пытался договориться «Истанбул Башакшехир» — боссы клуба предлагали футболисту контракт сроком на 2,5 года. Правда, дальше данных о сроке возможного соглашение слухи не зашли. Истории с «Локо» и «Зенитом» показывают, что вести переговоры турецкие клубы не умеют – скорее всего, Федор так и останется в столичном коллективе.