«Лион» забирает из «Локомотива» воспитанника «Монако». Москвичи отобьют стоимость покупки

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вчера, 19:29

На игрока претендовали «Шальке» и «Лорьян».

Быстро же меняется ситуация с легионерами в российских клубах! После того, как «Локомотив» объявил об отставке экс-главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, агент форварда москвичей Вильсона Изидора заявил, что его клиент не планирует покидать Россию. Однако с открытия зимнего трансферного окна «железнодорожники» успели расстаться с Педринью, Керком и Едваем – и по слухам, приближается момент ухода самого Вильсона.

Интерес клубов Франции и Германии

С начала января за французским нападающим ведут охоту европейские клубы – даже сообщалось, что по этой причине Вильсона не будет на сборах «красно-зеленых», он активно ведет переговоры.

Одним из первых появился вариант с немецким «Шальке». Клуб до этого уже подписал двух экс-игроков «Спартака»: Джордана Ларссона и Алекса Крала. На этот раз боссы команды хотели договориться об аренде футболиста до окончания нынешнего сезона. У коллектива из Гельзенкирхена большие проблемы в Бундеслиге – последнее место в турнирной таблице и угроза вылета во второй дивизион, форвард из Европы был бы кстати.

Правда, «Локо» не устроило, что в «Шальке» отказались включать в арендное соглашение пункт об обязательном праве выкупа – в столичном клубе намерены отбить затраты от подписания форварда.

Следом появился вариант с «Лорьяном». В команде Лиги 1 у Изидора было бы больше перспектив – она идет на 7-м месте в национальном чемпионате, отстает на 5 очков от зоны еврокубков. «Мерлузовые» же ищут игрока на фланг атаки. Летом они отпустили левого вингера Армана Лорьента в «Сассуоло», а теперь продали «Борнмуту» правого края Данго Уаттара. Француз из «Локо» рассматривался как замена – Вильсон может играть не только на острие. При этом руководство «Лорьяна» рассматривало возможность уговорить игрока приостановить контракт с «железнодорожниками» — так французы получили бы футболиста за бесценок и смогли бы посмотреть на него до окончания второй части сезона.

Предложение «мерлузовых» «Локомотив» тоже отклонил – и по той же причине. Даже при согласии французского коллектива на платную аренду москвичам необходимо наличие пункта об обязательном выкупе.

На условия «Локо» готов пойти «Лион»

Зато другая команда из Лиги 1 согласна на требования «красно-зеленых» — по последним данным, Изидор крайне близок к тому, чтобы пополнить ряды «Лиона». С Вильсоном успели пообщаться многие представители «Олимпика», в том числе президент, главный тренер и главный скаут команды. 22-летний форвард уже собирается вылететь на медосмотр.

Что касается условий сделки, французы готовы выплатить «Локомотиву» 6 миллионов евро компенсации. Другой источник сообщает, что речь идет об аренде (как и с «Лорьяном» — они ведут переговоры параллельно) с правом выкупа. Если цифра близка к реальности, «железнодорожники» полностью окупят покупку Вильсона у «Монако», которая, по данным Transfermarkt, обошлась москвичам в 3,5 млн евро.

И агент нападающего не стремится опровергать инсайды:

Изидор может уйти в «Лион»? Ничего не ясно. Мы разговаривали со многими клубами насчет Вильсона. Конкретно с пятью. СМИ пишут разное каждый день.

Мотивированный Изидор способен быть полезным – он успел провести ударную весну в предыдущем сезоне перед тем, как начался спад. Тогда он в 11 матчах Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 1 ассист. Сейчас – 2+1 в 13 встречах. В России французу не хватает мотивации – в чужом чемпионате нет еврокубков, команда свалилась на последние строчки турнирной таблицы. В «Лионе» же есть вариант сразу попасть в основную обойму на левый фланг атаки.

Москвичам хватает нападающих

Вопрос только к их качеству. Раконьяц уже давно показал, что не тянет уровень стартовой обоймы, Иван Игнатьев хорош вспышками. Отличное приобретение – Максим Глушенков из «Крыльев Советов». В Самаре он отлично играл в подыгрыше, выбирал позицию и момент для удара, хорошо считывал моменты. Проблема в том, что на уровне топ-клуба (в «Спартаке») он себя не зарекомендовал – не смог выиграть конкуренцию и отправился по арендам. В «Локо» такой качественной конкуренции на острие атаки нет, Максим вполне способен ее выиграть. Остается вопрос адаптации.

Немотивированный Изидор для «Локомотива» принесет больше вреда, чем пользы. Да и вряд ли он будет активен на поле, если «железнодорожники» отрежут его последний шанс на возвращение во Францию.

Того же мнения придерживается экс-президент «красно-зеленых» Ольга Смородская:

«Локомотив» от ухода Керка вообще ничего не потеряет – он себя никак не проявил, очень слабо играл. Покупка этого футболиста не была успешной, это просто очередной бесполезный, ненужный игрок.

Очередная потеря

Зимняя трансферная кампания у «Локомотива» проходит крайне активно – клуб быстро отказывается от игроков, которых набрали немецкие менеджеры и собирает новый костяк, состоящий из молодых россиян.