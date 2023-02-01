Тиаго Силва: «Мы с „Челси“ ведём диалог по новому контракту»

Защитник «Челси» подтвердил информацию, согласно которой он ведет с лондонцами переговоры касательно нового соглашения.

Мы ведём диалог по новому контракту, и, вероятно, всё случится в ближайшие несколько дней. Моё желание, как и желание «Челси», заключается в продолжении сотрудничества. Я знаю, что сейчас нужен клубу. Я хочу помочь.

В команде есть молодые футболисты. Мой опыт может помочь в процессе восстановления клуба. Я здесь для этого, но знаю, что на мне лежит большая ответственность. Нас ждет много работы.