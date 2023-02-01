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Тиаго Силва: «Мы с „Челси“ ведём диалог по новому контракту»

вчера, 22:44

Защитник «Челси» Тиаго Силва подтвердил информацию, согласно которой он ведет с лондонцами переговоры касательно нового соглашения.

Мы ведём диалог по новому контракту, и, вероятно, всё случится в ближайшие несколько дней. Моё желание, как и желание «Челси», заключается в продолжении сотрудничества. Я знаю, что сейчас нужен клубу. Я хочу помочь.

В команде есть молодые футболисты. Мой опыт может помочь в процессе восстановления клуба. Я здесь для этого, но знаю, что на мне лежит большая ответственность. Нас ждет много работы.

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Все комментарии
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:02
После Ваших слов вспомнил. Спасибо, что поправили. Это ценно.
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:55
Поправлю немного, в Динамо не травма была, он тогда заболел туберкулёзом, что всерьез угрожало его жизни, не говоря уже о проф.карьере.
Но мужик справился с болезнью и стал одним из лучших ЦЗ в мире.
протон
протон
вчера в 23:29, ред.
живая легенда футбола. Ещё пару лет на уровне АПЛ точно способен играть.
Кто не в курсе бывший игрок Динамо. хотя из за травмы так и не заиграл.
Гость
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