Тиаго Силва: «Мы с „Челси“ ведём диалог по новому контракту»

Защитник «Челси» Тиаго Силва подтвердил информацию, согласно которой он ведет с лондонцами переговоры касательно нового соглашения.
Мы ведём диалог по новому контракту, и, вероятно, всё случится в ближайшие несколько дней. Моё желание, как и желание «Челси», заключается в продолжении сотрудничества. Я знаю, что сейчас нужен клубу. Я хочу помочь.
В команде есть молодые футболисты. Мой опыт может помочь в процессе восстановления клуба. Я здесь для этого, но знаю, что на мне лежит большая ответственность. Нас ждет много работы.
Но мужик справился с болезнью и стал одним из лучших ЦЗ в мире.
Но мужик справился с болезнью и стал одним из лучших ЦЗ в мире.
Кто не в курсе бывший игрок Динамо. хотя из за травмы так и не заиграл.
Кто не в курсе бывший игрок Динамо. хотя из за травмы так и не заиграл.