В «Манчестер Сити» прокомментировали слова Гвардиолы об уходе в «Барселону»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о словах главного тренера «горожан» касательно возможного ухода в «Барселону».

Каждый, кто следит за заявлениями Гвардиолы, слышал его слова о том, что если бы он был помощником тренера в «Сити» и «Барселона» позвала его, он бы ушел.

Однако он главный тренер «Сити», а не помощник тренера. Он никуда не уйдет в течение двух с половиной лет.