В «Манчестер Сити» прокомментировали слова Гвардиолы об уходе в «Барселону»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о словах главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы касательно возможного ухода в «Барселону».
Каждый, кто следит за заявлениями Гвардиолы, слышал его слова о том, что если бы он был помощником тренера в «Сити» и «Барселона» позвала его, он бы ушел.
Однако он главный тренер «Сити», а не помощник тренера. Он никуда не уйдет в течение двух с половиной лет.
Добавляем к этому его харизму, репутацию и популярность и получаем еще и в добавок массу дополнительных возможностей.
Но видимо время еще не пришло. Ему все еще весело работать в АПЛ. Шейхи Сити действительно создали для него очень хорошие условия. Ну и плюс, сейчас своим шансом в Барселоне пользуется Хави, как когда-то Гвардиола. И думаю даже из этих соображений, Пеп в Барсу не прийдет.
А по интервью, очевидно, что Гвардиола говорил о том, что на месте Артеты, сделал бы тоже самое. Журналисты пытаются наковырять какой-то заголовок.
Добавляем к этому его харизму, репутацию и популярность и получаем еще и в добавок массу дополнительных возможностей.
Но видимо время еще не пришло. Ему все еще весело работать в АПЛ. Шейхи Сити действительно создали для него очень хорошие условия. Ну и плюс, сейчас своим шансом в Барселоне пользуется Хави, как когда-то Гвардиола. И думаю даже из этих соображений, Пеп в Барсу не прийдет.
А по интервью, очевидно, что Гвардиола говорил о том, что на месте Артеты, сделал бы тоже самое. Журналисты пытаются наковырять какой-то заголовок.
Хотелось бы более детальный расклад, но, увы, думаю, не увижу.
Вы правильно подметили с другого аккаунта, что МС сейчас его дом, где довольно не плохо показывает игру и дает результаты без Месси.
Жду ответа уважаемый..
Хотелось бы более детальный расклад, но, увы, думаю, не увижу.
Вы правильно подметили с другого аккаунта, что МС сейчас его дом, где довольно не плохо показывает игру и дает результаты без Месси.
Жду ответа уважаемый..