Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Манчестер Сити» прокомментировали слова Гвардиолы об уходе в «Барселону»

вчера, 08:32

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о словах главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы касательно возможного ухода в «Барселону».

Каждый, кто следит за заявлениями Гвардиолы, слышал его слова о том, что если бы он был помощником тренера в «Сити» и «Барселона» позвала его, он бы ушел.

Однако он главный тренер «Сити», а не помощник тренера. Он никуда не уйдет в течение двух с половиной лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАсенсио ведёт с «Реалом» переговоры по новому контракту
Вчера, 11:44
ОфициальноТульский «Арсенал» расстался с Кангва
28 января
Официально«Ньюкасл» продлил контракт с Триппьером
28 января Фото
Официально«Ливерпуль» подписал новое соглашение с 18-летним защитником
28 января
СлухиГабриэл Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом»
27 января
Слухи«Барселона» ведёт работу по продлению контракта с Дембеле
27 января
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:59
Ман.Сити уже сейчас не хуже той Барсы, когда там был Месси. Ну а сейчас, если-бы у них появился такой-же как был молодой Месси, то они стали сильней старой Барселоны.
протон
протон ответ Neutron005 (раскрыть)
вчера в 11:02
" Без Месси он никто"?

Хотелось бы более детальный расклад, но, увы, думаю, не увижу.
Вы правильно подметили с другого аккаунта, что МС сейчас его дом, где довольно не плохо показывает игру и дает результаты без Месси.
Жду ответа уважаемый..
протон
протон
вчера в 10:54, ред.
Я верю, что когда-то он обязательно вернется. В идеале главным тренером. Но не обязательно. Решит закончить тренировать, президентом. Уверен выиграет выборы. Уверен, что добьется успеха, потому-что у него есть все качества для этого. Он помешанный на том чем занимается, он ставит системность во главе угла, всегда требует дисциплины.

Добавляем к этому его харизму, репутацию и популярность и получаем еще и в добавок массу дополнительных возможностей.

Но видимо время еще не пришло. Ему все еще весело работать в АПЛ. Шейхи Сити действительно создали для него очень хорошие условия. Ну и плюс, сейчас своим шансом в Барселоне пользуется Хави, как когда-то Гвардиола. И думаю даже из этих соображений, Пеп в Барсу не прийдет.

А по интервью, очевидно, что Гвардиола говорил о том, что на месте Артеты, сделал бы тоже самое. Журналисты пытаются наковырять какой-то заголовок.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:23
Эти слухи каждый год, наверняка Пепу это точно сейчас не надо
Neutron005
Neutron005
вчера в 10:03
В Барсе ему всегда ради, но если там есть Месси. Без Месси он никто.
Minamino
Minamino
вчера в 09:58
Да Пеп никуда не уйдет. Ман Сити его дом сейчас.
tgt4wcb7ud79
tgt4wcb7ud79
вчера в 09:26
Просто его мысли вслух, а команду он не покинет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 