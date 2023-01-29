Асенсио ведёт с «Реалом» переговоры по новому контракту

Нападающий Марко Асенсио общается с «Реалом» по поводу нового соглашения.
Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. У испанца есть предложения от других топ-клубов, но агент футболиста Жорже Мендеш понимает, что приоритет для Асенсио — остаться в «Реале». Отмечается, что финансовая сторона вопроса не является для Марко главной, на встрече с представителями «сливочных» в первую очередь будет обсуждаться роль Асенсио в коллективе.
В текущем сезоне Ла Лиги нападающий принял участие в 12 поединках, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Его роль - игрок ротации, и при наличии Бензема, Винисиуса, Родриго, она не изменится, к тому же наверняка будут ещё трансферы, и через годик из Бразилии вундеркинд подъедет
каждый выбирает что хочет, но в команде уровнем пожиже, мог бы действительно быть на первых ролях, всего то 27 лет, но выбрал путь Иско
Его роль - игрок ротации, и при наличии Бензема, Винисиуса, Родриго, она не изменится, к тому же наверняка будут ещё трансферы, и через годик из Бразилии вундеркинд подъедет
каждый выбирает что хочет, но в команде уровнем пожиже, мог бы действительно быть на первых ролях, всего то 27 лет, но выбрал путь Иско
Уважаемая администрация!.... я не призываю к "революционным действиям", НО... Но многих сайтах где есть конкурсы, а тем более в Бук конторах есть ограничение суммы ставки на большие кэфы. Есть предложение, что на кэфы белее 10 максимально ставить не более 100 очков. Это хоть как то сгладит разницу между ИГРАЮЩИМИ и ЛОВЦАМИ больших кэфов. Подумайте над этим. Думаю, что меня многие в этом вопросе поддержат.
Уважаемая администрация!.... я не призываю к "революционным действиям", НО... Но многих сайтах где есть конкурсы, а тем более в Бук конторах есть ограничение суммы ставки на большие кэфы. Есть предложение, что на кэфы белее 10 максимально ставить не более 100 очков. Это хоть как то сгладит разницу между ИГРАЮЩИМИ и ЛОВЦАМИ больших кэфов. Подумайте над этим. Думаю, что меня многие в этом вопросе поддержат.