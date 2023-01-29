Асенсио ведёт с «Реалом» переговоры по новому контракту

1674981845

вчера, 11:44

Нападающий общается с «Реалом» по поводу нового соглашения.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. У испанца есть предложения от других топ-клубов, но агент футболиста Жорже Мендеш понимает, что приоритет для Асенсио — остаться в «Реале». Отмечается, что финансовая сторона вопроса не является для Марко главной, на встрече с представителями «сливочных» в первую очередь будет обсуждаться роль Асенсио в коллективе.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий принял участие в 12 поединках, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.