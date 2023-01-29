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Асенсио ведёт с «Реалом» переговоры по новому контракту

вчера, 11:44

Нападающий Марко Асенсио общается с «Реалом» по поводу нового соглашения.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. У испанца есть предложения от других топ-клубов, но агент футболиста Жорже Мендеш понимает, что приоритет для Асенсио — остаться в «Реале». Отмечается, что финансовая сторона вопроса не является для Марко главной, на встрече с представителями «сливочных» в первую очередь будет обсуждаться роль Асенсио в коллективе.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий принял участие в 12 поединках, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:23
Логично. Хороший игрок ротации. Испанец.
Его роль - игрок ротации, и при наличии Бензема, Винисиуса, Родриго, она не изменится, к тому же наверняка будут ещё трансферы, и через годик из Бразилии вундеркинд подъедет
каждый выбирает что хочет, но в команде уровнем пожиже, мог бы действительно быть на первых ролях, всего то 27 лет, но выбрал путь Иско
monah-10
monah-10 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:32
Вам книжки от соккера не хватает, но серьезно, я тоже не понимаю как так к примеру вчера выиграл очков более 80000, и он же и второе и третье места забрал с разных акков, с очками больше 30000, если при условии максимальной ставке в 2000, это надо чтобы кеф больше 40 был. Молодец что сказать, но это неправильно.
shlomo
shlomo
вчера в 12:22
Всем Добра!

Уважаемая администрация!.... я не призываю к "революционным действиям", НО... Но многих сайтах где есть конкурсы, а тем более в Бук конторах есть ограничение суммы ставки на большие кэфы. Есть предложение, что на кэфы белее 10 максимально ставить не более 100 очков. Это хоть как то сгладит разницу между ИГРАЮЩИМИ и ЛОВЦАМИ больших кэфов. Подумайте над этим. Думаю, что меня многие в этом вопросе поддержат.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:08
Ну и хорошо, а то в Барсу переходит, и т.п. Реал его команда.
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