«Ливерпуль» — главный претендент на игрока «Боруссии» Дортмунд

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вчера, 13:07

«Ливерпуль» и «Реал» продолжают бороться за полузащитника «Боруссии» Дортмунд .

Мадридский клуб ведет переговоры с окружением игрока более интенсивно, однако «Ливерпуль» является лидером в этой гонке. «Сливочные» надеются провести решающие переговоры с участием семьи футболиста в конце марта. В этот же период «шмели» проведут диалог с англичанином по поводу нового соглашения с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. Это сделает Джуда самым высокооплачиваемым футболистом дортмундцев.

Нынешний контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 2025 года.