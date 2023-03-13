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«Ливерпуль» — главный претендент на игрока «Боруссии» Дортмунд

вчера, 13:07

«Ливерпуль» и «Реал» продолжают бороться за полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Мадридский клуб ведет переговоры с окружением игрока более интенсивно, однако «Ливерпуль» является лидером в этой гонке. «Сливочные» надеются провести решающие переговоры с участием семьи футболиста в конце марта. В этот же период «шмели» проведут диалог с англичанином по поводу нового соглашения с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. Это сделает Джуда самым высокооплачиваемым футболистом дортмундцев.

Нынешний контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 2025 года.

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Все комментарии
mvtsbg4dep7k
mvtsbg4dep7k
вчера в 14:14
Кто предложит большие деньги...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:51
Немаловажный фактор , что предложит Боруссия для продления контракта.
Гость
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