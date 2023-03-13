Влахович входит в трансферный шорт-лист «Баварии».

Нападающий Душан Влахович может перейти в другой клуб.
Речь идет об интересе со стороны «Баварии». Мюнхенцы активно ищут игрока в центр нападения, серб является в этом плане одним из приоритетов. Другими кандидатами на переход в немецкий клуб являются Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Гонсалу Рамуш из «Бенфики».
Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны клуба АПЛ.
Я не знаю насколько серьёзно можно относиться к такого рода вбросу. Но если разобрать тактические схемы Баварцев и то что команду покинул Левандовски, то можно предположить, что на его место вполне мог претендовать и Влахович.
Серб очень похож по антропометрическим данным на Левандовски, которого сейчас и не хватает у Баварцев. Да и для самого Влаховичу, это новый вызов и отличный стимул для самореализации и развития, которого он так и не получил в Ювентусе с Аллегри.
Да и оставаться в Юве пока у руля команды находится Аллегри, это может стать деградирующим фактором для Душана. И чем раньше он покинет Юве, тем больше вероятность того что он заиграет на более высоком уровне.
И если всё-таки этот переход произойдёт, то это будет полезно как для Баварии так и для самого Влаховича. На мой субъективный взгляд он сможет именно в Бундеслиги раскрыться и показать все свои лучшие качества. В любом случае хотелось бы чтобы у него всё-таки всё получилось.
Я не знаю насколько серьёзно можно относиться к такого рода вбросу. Но если разобрать тактические схемы Баварцев и то что команду покинул Левандовски, то можно предположить, что на его место вполне мог претендовать и Влахович.
Серб очень похож по антропометрическим данным на Левандовски, которого сейчас и не хватает у Баварцев. Да и для самого Влаховичу, это новый вызов и отличный стимул для самореализации и развития, которого он так и не получил в Ювентусе с Аллегри.
Да и оставаться в Юве пока у руля команды находится Аллегри, это может стать деградирующим фактором для Душана. И чем раньше он покинет Юве, тем больше вероятность того что он заиграет на более высоком уровне.
И если всё-таки этот переход произойдёт, то это будет полезно как для Баварии так и для самого Влаховича. На мой субъективный взгляд он сможет именно в Бундеслиги раскрыться и показать все свои лучшие качества. В любом случае хотелось бы чтобы у него всё-таки всё получилось.