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Влахович входит в трансферный шорт-лист «Баварии»

вчера, 11:23

Нападающий Душан Влахович может перейти в другой клуб.

Речь идет об интересе со стороны «Баварии». Мюнхенцы активно ищут игрока в центр нападения, серб является в этом плане одним из приоритетов. Другими кандидатами на переход в немецкий клуб являются Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Гонсалу Рамуш из «Бенфики».

Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны клуба АПЛ.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:33, ред.
Влахович входит в трансферный шорт-лист «Баварии».

Я не знаю насколько серьёзно можно относиться к такого рода вбросу. Но если разобрать тактические схемы Баварцев и то что команду покинул Левандовски, то можно предположить, что на его место вполне мог претендовать и Влахович.

Серб очень похож по антропометрическим данным на Левандовски, которого сейчас и не хватает у Баварцев. Да и для самого Влаховичу, это новый вызов и отличный стимул для самореализации и развития, которого он так и не получил в Ювентусе с Аллегри.

Да и оставаться в Юве пока у руля команды находится Аллегри, это может стать деградирующим фактором для Душана. И чем раньше он покинет Юве, тем больше вероятность того что он заиграет на более высоком уровне.

И если всё-таки этот переход произойдёт, то это будет полезно как для Баварии так и для самого Влаховича. На мой субъективный взгляд он сможет именно в Бундеслиги раскрыться и показать все свои лучшие качества. В любом случае хотелось бы чтобы у него всё-таки всё получилось.
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 13:44
Если сойдутся по цене, то это будет одна из лучших честных сделок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44
Не факт , что выбор падёт на серба, много и других достойных кандидатов.
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