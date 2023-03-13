Влахович входит в трансферный шорт-лист «Баварии».

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вчера, 11:23

Нападающий может перейти в другой клуб.

Речь идет об интересе со стороны «Баварии». Мюнхенцы активно ищут игрока в центр нападения, серб является в этом плане одним из приоритетов. Другими кандидатами на переход в немецкий клуб являются Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Гонсалу Рамуш из «Бенфики».