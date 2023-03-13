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«Рома» может подписать чемпиона мира

вчера, 12:23

«Рома» планирует усилиться голкипером «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

Римский клуб хочет укрепить свой состав игроками высшего уровня, чтобы убедить главного тренера Жозе Моуриньо остаться в команде. Сам вратарь также хотел бы перейти в более статусный клуб. Английский коллектив готов отпустить аргентинца как минимум за 50 миллионов евро. Конкурентами римлян за футболиста являются «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». «Рома» намерена вести диалог с «Астон Виллой», чтобы снизить стоимость трансфера.

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ДСА
ДСА
вчера в 14:32
У англичан покупать очень дорого, нужно искать в другом месте.
sova147
sova147 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 13:07
Надо хорошо подумать и затем решать
adekvat
adekvat ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 12:51
Не уживутся, подбивают друг друга.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 12:47
Ну, а чё... Нормальный вариант... Особенный и "золотая перчатка" это будет ещё та смесь... Хе..
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:42
Мартинесу не надо в Рому, там с Мауром могут возникнуть проблемы
Гость
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