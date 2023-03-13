«Рома» может подписать чемпиона мира

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вчера, 12:23

«Рома» планирует усилиться голкипером «Астон Виллы» .

Римский клуб хочет укрепить свой состав игроками высшего уровня, чтобы убедить главного тренера Жозе Моуриньо остаться в команде. Сам вратарь также хотел бы перейти в более статусный клуб. Английский коллектив готов отпустить аргентинца как минимум за 50 миллионов евро. Конкурентами римлян за футболиста являются «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». «Рома» намерена вести диалог с «Астон Виллой», чтобы снизить стоимость трансфера.